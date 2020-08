Muore Alan Parker, il primo tributo è Benvenuti in paradiso, su Rai Movie alle 11.55

Era malato da tempo ed è morto ieri Sir Alan William Parker, noto regista britannico.

Aveva 76 anni.

Quest’oggi la Rai ha deciso di celebrarlo trasmettendo innanzitutto alle 11.55 ‘Benvenuti in paradiso’, fim del 1990 legato all’attacco di Pearl Harbor e presentato in concorso al 43esimo festival di Cannes.

Alle 11.55 “Benvenuti in paradiso” di Alan Parker con Dennis Quaid, Tamlyn Tomita, Sab Shimono. Stati Uniti 1941. L’attacco a Pearl Harbor segna tragicamente il matrimonio fra Jack e l’immigrata giapponese Lily, internata in un campo di prigionia con la loro figlia. #AlanParker pic.twitter.com/a27pAegNA2 — Rai Movie (@raimovie) August 1, 2020

Si tratta di uno dei tanti film che lo hanno reso celebre anche se i più noti sono ‘Saranno Famosi’ e ‘Fuga di mezzanotte’.

Di seguito la lista dei quattordici film da lui dirett nell’arco della carriera:

Piccoli gangsters (Bugsy Malone) (1976)

Fuga di mezzanotte (Midnight Express) (1978)

Saranno famosi (Fame) (1980)

Spara alla luna (Shoot on the Moon) (1982)

Pink Floyd The Wall (Pink Floyd – The Wall) (1982)

Birdy – Le ali della libertà (Birdy) (1984)

Angel Heart – Ascensore per l’inferno (Angel Heart) (1987)

Mississippi Burning – Le radici dell’odio (Mississippi Burning) (1988)

Benvenuti in paradiso (Come See the Paradise) (1990)

The Commitments (1991)

Morti di salute (The Road to Welville) (1994)

Evita (1996)

Le ceneri di Angela (Angela’s Ashes) (1999)

The Life of David Gale (2003)

