Schianto sulla A14: auto impatta contro il guardrail e una 24enne perde la vita sul colpo

Dramma all’alba di questa mattina sulla A14.

Intorno alle 6 di stamane una ragazza di 24 anni è morta in un incidente sulla diramazione per Ravenna dell’autostrada A14 (la Adriatica, anche nota come Bologna-Taranto).

Le immagini dello schianto sono tremende, con l’auto devastata contro il guardrail:

secondo le prime ricostruzioni, la giovane ha perso il controllo della propria auto (una Lancia Y), sbandando e andandosi a schiantare contro il guardrail.

Si ipotizza un colpo di sonno anche se la Stradale sta lavorando per capire meglio cause e dinamiche del terribile incidente.

Per la giovane coinvolta nell’incidente non c’è stato nulla da fare: i sanitari immediatamente accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente sulla A14, la vittima è Chiara Caruso: il cordoglio degli amici

La vittima del tremendo incidente è Chiara Caruso, 24 anni.

Lavorava in un Eurospin di Ravenna, viveva da sola a Lugo ed era originaria di Cotignola, dove era cresciuta insieme alla famiglia.

Entrambe le comunità sono fortemente scosse dall’accaduto, così come gli amici che hanno riempito di messaggi di cordoglio la bacheca della giovane.

