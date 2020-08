Sondaggi politici, torna a crescere il Movimento 5 Stelle. Lega sempre in calo, ma centrodestra è maggioranza

Torna a crescere il Movimento 5 Stelle, mentre non si arresta la perdita di consensi della Lega.

E’ quanto emerge dall’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI e riportata anche dal quotidiano “Fanpage”. L’accordo raggiunto a Bruxelles, in sede del Consiglio Europeo, ha prodotto un rialzo dei consensi per i partiti di governo, specialmente per il Movimento 5 Stelle che da tempo appariva in affanno e ormai nel “mirino” di Fratelli d’Italia.

I pentastellati, infatti, crescono di mezzo punto percentuale, portandosi dal 16% dell’ultima rilevazione all’attuale 16,5%. Bene anche il Partito Democratico, che guadagna uno 0,2% salendo al 20,6% e confermandosi come seconda forza politica in Italia.

Il primo partito resta sempre la Lega, anche se come assistiamo ormai da mesi il consenso nei confronti del Carroccio appare sempre più in calo.

Lega sempre in calo, ma centrodestra è maggioranza

Il partito guidato da Matteo Salvini è ormai sotto il 25%: stando all’ultima Supermedia, se si votasse oggi la Lega otterrebbe il 24,8% delle preferenze.

Sembra essersi arrestata, almeno per il momento, anche l’ascesa travolgente di Fratelli d’Italia, che negli ultimi mesi ha guadagnato tantissimi punti. Il partito della leader Giorgia Meloni è dato al 15%. In calo anche Forza Italia, con il 6.9%.

Complessivamente, in caso di voto, il centrodestra compatto otterrebbe il 47,8% dei consensi, mentre un eventuale centrosinistra con il Movimento 5 Stelle si attesterebbe al 44,4%.

