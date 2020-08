Abusa di un cavallo e un puledro ma la legge non può perseguirlo: il paradosso del Wyoming

Un uomo in Wyoming ha ammesso di aver abusato sessualmente di un cavallo e di un puledro, ma non può essere perseguito perchè, nello stato in cui risiede, la zoorastia non è considerata un crimine.

L’uomo, il cui nome è stato tenuto segreto, è stato ripreso da una telecamera mentre commetteva l’atroce atto. La polizia locale si sta impegnando per far si che l’uomo venga punito. L’ufficio dello sceriffo della contea di Sweetwater afferma che sarà una lotta in salita far affrontare la giustizia all’aggressore di animali.

Il portavoce dello sceriffo, Jason Mower, ha dichiarato: “Sebbene scioccante, questo è in realtà un caso molto difficile. Il Wyoming è uno dei pochi stati in tutto il paese senza uno statuto di crimini sugli animali. Inoltre, per soddisfare gli elementi di un accusa di crudeltà verso gli animali, ci rendiamo conto che dovremo dimostrare che le azioni del sospetto in questo caso hanno effettivamente danneggiato gli animali.”

Gli altri stati USA privi di una legge di tutela

Come riportato dal Daily Star, le voci sugli atti di bestialità si sono diffuse per la Contea di Sweetwater per settimane dopo che un testimone oculare ha affermato di aver ripreso l’uomo fare sesso con un cavallo a giugno.

Le telecamere sono stare installate dopo che i proprietari dei cavalli si erano resi conto di strani spostamenti dei loro animali. La clip che riprende gli abusi è stata poi consegnata alle autorità, che non escludono altre aggressioni effettuate dall’uomo verso altri esemplari.

Nonostante le difficoltà, l’ufficio dello sceriffo è intenzionato a fare tutto il possibile per proteggere i residenti e i loro animali da questi folli attacchi. Gli altri 7 stati senza una legge in difesa degli animali sono: Hawaii, Kentucky, Nevada, New Mexico, Texas, Vermont, Washinghton, DC e West Virginia.

