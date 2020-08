Chi è Waris Dirie, scrittrice ed attivista che ha ispirato Fiore del deserto?

Chi è Waris Dirie, la bellissima modella naturalizzata austriaca autrice di molti libri di successo, editi in Italia da Garzanti, tra cui ‘Alba nel Deserto’, ‘Figlie del Dolore’, ‘Lettera a mia Madre’.

Fiore nel deserto è un film del 2009 basato sulla autobiografia della modella di origine somala Waris Dirie, autrice di diversi libri, tra cui il testo da cui trae origine il film.

Nata in Somalia in una data non precisata -si pensa 1965, ma non esistono registrazioni nel suo villaggio- fugge a 15 anni per evitare il matrimonio combinato impostole dalla sua famiglia.

Si mantiene con umili lavori a Mogadiscio, per poi riuscire a trasferirsi a Londra da una zia, dove lavora prima come cameriera, poi come donna delle pulizie.

Il fortunato incontro con un fotografo che la ritrae le porta una fama crescente in questo campo. Inizia così la sua carriera di modella per stilisti e riviste.

Waris si impegna anche per tutte le donne e le bambine rimaste in Somalia, costrette a subire l’infibulazione : questa sua dedizione porta Kofi Annan a nominarla ambasciatrice delle Nazioni Unite .

Un fiore del deserto sbocciato

E’ questo il tema che la Dirie affronta in ‘Fiore del deserto’, a partire dalla sua stessa storia di vittima delle mutilazioni genitali femminili.

Waris oggi gestisce l’associazione “Desert Flower Foundation” che in Africa si occupa di salvare bambine da questa tortura che spesso conduce anche alla morte, conseguentemente alle infezioni che una simile barbarie provoca. Le piccole ricevono accesso allo studio presso la “Desert Flower schools”.

Sulla pagina è possibile vedere queste bambine sorridere felici e libere di costruire le loro vite, come ha fatto Waris, che di sua madre scrive: “Ti ho perdonata e sono orgogliosa che ora tu stia combattendo con me ora contro l’infibulazione”.

