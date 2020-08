Giorgio Gori a Formentera mentre il turismo in Italia stenta? La verità sulle foto del Giornale e di Libero

Ieri il primo articolo al riguardo, del Giornale:

“Vacanze in Italia per tutti? Giorgio Gori e Cristina Parodi volano a Formentera”.

Dopo aver parlato della necessità di rilanciare uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi post coronavirus – il turismo – attraverso la scelta di fare le proprie vacanze in Italia, il quotidiano fondato da Indro Montanelli ha pensato bene di attaccare Giorgio Gori:

“Ma chi, invece, non ha raccolto l’invito c’è Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, che con Cristina Parodi è volato a Formentera.

L’isola delle Baleari è da sempre il buen ritiro del sindaco di Bergamo e di sua moglie, che qui hanno una casa. Legittimo per Gori e sua moglie volare in Spagna per le vacanze, i confini sono aperti e non ci sono limitazioni a imporre la permanenza nel Paese in questa estate 2020. Tuttavia sono diversi quelli che si sarebbero aspettati un comportamento diverso per dare il “buon esempio” agli italiani”.

Un attacco anche moderato nei termini, ma che assume i connotati della fake news se è vero che a corredo della foto ci sono delle immagini risalenti al 2015 (basta fare una ricerca molto semplice: click col tasto destro sull’immagine ‘Ricerca tramite immagine’).

Vi linkiamo l’articolo in questione, di modo tale possiate vedere con i vostri occhi:

“Cristina Parodi vacanze scatenate a Formentera con le amiche e… topless da urlo! Guarda tutte le foto”.

Da sottolineare come Il Giornale poi incorpori la foto postata due giorni fa dalla Parodi sul suo profilo Instagram

Aggiungendo come commento:

“Sui loro profili social, però, non c’è traccia di nessuna foto della vacanza spagnola di Gori e Parodi. Una scelta voluta o solo un caso? Impossibile dirlo con certezza. Salta però all’occhio la decisione di dare, invece, una precisa collocazione geografica a una bella foto di Cala Sabina, spiaggia sarda in provincia di Sassari a due passi dalla Costa Smeralda. In questo caso Cristina Parodi ci ha tenuto a far sapere dove si trovasse, aggiungendo anche l’hashtag #italiabellissima”.

Insinuazioni che perdono di attendibilità nel momento in cui le foto postate sono di ben 5 anni fa.

Libero, dal canto suo, fa eco al Giornale.

Pubblicando per altro una foto di sei anni fa.

