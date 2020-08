Tragedia nel giorno più caldo dell’anno: 18enne inglese annega nel fiume dove cercava refrigerio

Il 18enne stava cercando refrigerio nel giorno più caldo del 2020 in Regno Unito, ma una volta tuffatosi nel fiume non è più riemerso

Tragedia a Grassington, dove un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita tuffandosi nel fiume Wharfe. L’incidente è avvenuto nel giorno più caldo dell’anno nel Regno Unito, fattore che potrebbe aver messo il ragazzo ulteriormente in difficoltà.

La vicenda, riportata dal Mirror, risale allo scorso 31 luglio. I soccorritori sono giunti immediatamente sulla scena per tentare di rianimare il giovane uomo, che purtroppo è stato dichiarato morto sul posto, come riportato dalla Upper Wharfedale Fell Rescue Association (UWFRA); un portavoce dell’associazione ha raccontato la vicenda al Mirror: “La squadra è stata chiamata per salvare un ragazzo di 18 anni in difficoltà mentre nuotava nel fiume Wharfe a Linton Falls”; l’operazione di salvataggio, durata due ore e mezza, ha coinvolto ben 14 soccorritori specializzati.

La stazione dei vigili del fuoco di Grassington ha pubblicato su Twitter un avvertimento sui pericoli e le insidie che possono nascondere la cascate e i fiumi di quel tipo: “Le cascate e il fiume di Grassington, fino a Linton e Burnsall, sono meravigliose e può essere allettante nei giorni più caldi fare un tuffo, ma per favore fai attenzione ai pericoli nascosti nel movimento di acqua fredda“.

The falls and river at Grassington through to Linton and Burnsall is beautiful, It can be tempting on hot days to take a dip, but please beware of the hidden dangers in moving cold water.

• #bewateraware

• #watersafety

Learn more from the @RNLI at https://t.co/joIpTVCc0R https://t.co/wF2MisMHyX

— Grassington Fire Station (@GRA_NYFRS) August 2, 2020