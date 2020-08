“Benedetto XVI è gravemente malato dopo la morte del fratello Georg”: le confessioni del biografo

Il biografo di Benedict, oggi 93 anni, svela l’aggravarsi delle condizioni di salute dell’ex papa: “Benedetto XVI è gravemente malato dopo la morte del fratello Georg”

Si aggravano le condizioni di salute dell’ex papa Benedetto XVI, oggi 93 anni: a svelare maggiori dettagli è il suo biografo Peter Seewald, che in un incontro in esclusiva per Passauer Neue Presse, ha confessato che Benedict è gravemente malato. Seewald e Benedetto XVI hanno pubblicato congiuntamente quattro libri di interviste che hanno avuto circa tre milioni di copie vendute in tutto il mondo.

La visita in Germania e l’ultimo saluto al fratello Georg

Le condizioni di salute di Benedetto XVI si sono aggravate durante il suo ritorno a Roma dal viaggio in Germania, dove si è recato per poter dare l’ultimo saluto al caro fratello Georg. Seewald ha dichiarato al quotidiano tedesco che Benedict, recentemente, è diventato molto fragile e che la sua voce è a malapena udibile. Ad aggravare lo status di salute dell’ex papa sono gravi patologie dermatologiche particolarmente invalidanti. Nonostante ciò, durante l’incontro con Pnp, il Papa ha espresso ottimismo e voglia di ricominciare a scrivere con il suo biografo, nella speranza che la malattia non continui ad aggravarsi.

Benedetto XVI si è recato nella sua nativa Baviera a giugno per fare una visita a suo fratello Georg Ratzinger, 96 anni, morto pochi giorni dopo l’arrivo del fratello. È stato il primo viaggio di Benedetto fuori dall’Italia dal 2013, l’anno in cui si è dimesso dal papato. L’ex Papa, durante il funerale, ha deciso di dedicare un tributo all’ex fratello, che era sacerdote e maestro di cappella.

L’arcivescovo Georg Gaenswein, segretario privato di lunga data di Benedict, ha soffocato le lacrime mentre Benedict leggeva il tributo, nel quale ha ricordato la dedizione del fratello alla guida del famoso coro della cattedrale di Ratisbona, nella Germania meridionale, per ben 30 anni.

Leggi anche -> Morto il fratello di Benedetto XVI, Georg Ratzinger: aveva 96 anni – VIDEO

Leggi anche -> “Le ultime domande a Benedetto XVI”, il libro che fa discutere: Ratzinger contro i matrimoni omosessuali

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!