Che fine ha fatto Yamila Diaz, la Matilde de Il Pesce Innamorato?

Dopo aver stregato i cuori di migliaia di italiani nei panni di Matilde, la sensuale modella Argentina sembra essere scomparsa dai radar: dove si è nascosta Yamila Diaz?

Nel 1999 faceva palpitare il cuore di Leonardo Pieraccioni nei panni mozzafiato di Matilde, protagonista femminile dell’unico film in cui Yamila Diaz abbia partecipato come attrice. Da quel momento il grande schermo non ha più fatto parte della sua vita…almeno fino ad ora!

Modella per caso

Arrivare in Europa ed essere notate, diventare modelle affermate e iniziare una carriera in TV. Il sogno di tante giovani ragazze straniere ha più o meno sempre lo stesso copione, che per la bella Yamila è divenuto fortunatamente realtà.

Notata da un talent scout italiano durante una vacanza in Uruguay, Yamila si ritrova catapultata da un giorno all’altro nel mondo del jet set. Le prime sfilate, le prime copertine e poi l’incontro inatteso col regista fiorentino per quello che sarebbe potuto essere il suo lancio come diva del cinema.

Da allora in poi, però, il viso angelico di Yamila è scomparso dai nostri schermi, per apparire invece saltuariamente su prestigiose copertine di settore. Sport Illustrated Swimmsuite Issue l’ha scelta per ben tre volte come immagine simbolo, così come hanno fatto Glamour, Maxim, Bazaar ed altre riviste ancora.

Le forme di Yamila conquistano il mondo della pubblicità

Se il cinema sembra essere diventato un sogno svanito, la bella modella argentina è apparsa invece spesso come testimonial di importanti brand della moda. Le sue curve perfette hanno infatti sottolineato in tutto il mondo la qualità delle collezioni di marchi come Victoria Secret e Swish jeans.

Torneremo a vedere Yamila Diaz al cinema?

I nostalgici della bella Matilde possono solo sperarlo, per ora non vi sono avvisaglie di un imminente ritorno. Per chi la volesse cercare, però, può sempre rivolgersi ad una delle agenzie di moda che continuano a seguirla.

