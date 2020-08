Dramma in mare: padre britannico eroe annega dopo aver portato in salvo 3 dei suoi 7 figli

Una tragedia immane si è verificata ieri in Galles: un padre eroico ha portato in salvo i suoi tre figli che rischiavano di annegare, ma stremato non è riuscito a salvarsi.

Con il caldo di questi giorni, in tutta Europa si sente la necessità di trovare una fonte di refrigerio. Chi può permetterselo si concede dunque una gita a mare, così da fare due bracciate nell’acqua fresca e ottenere un minimo di sollievo. Questa era proprio l’intenzione di Jonathan Stevens quando ieri ha deciso di portare tre dei suoi sette figli in una spiaggia vicino Barmouth (Galles).

Proprio mentre i figli si stavano divertendo in acqua, la corrente è diventata più forte ed i piccoli hanno cominciato a chiedere l’aiuto del padre. L’uomo si è reso subito conto che la situazione era drammatica e quindi si è tuffato in acqua per prestare loro soccorso. Con una forza incredibile, Jonathan è riuscito ha portare sulla terraferma tutti e tre i figli. Purtroppo, però, la fatica fatta per salvarli lo ha lasciato stremato in balia delle onde ed è finito sott’acqua.

Padre eroe annega per salvare i suoi tre figli

Nel frattempo erano stati chiamati i soccorsi che, giunti sul luogo, hanno provveduto a portare a riva l’uomo. I paramedici hanno effettuato un massaggio cardiaco finché non lo hanno stabilizzato, quindi l’hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Purtroppo poco dopo il ricovero in ospedale, l’uomo è deceduto. Anche due dei suoi figli sono stati trasportati in ospedale, ma per i piccoli si è trattato di un controllo di routine.

Poche ore dopo la dipartita del coraggioso padre britannico, la moglie ha voluto omaggiarne il coraggio: “Sono assolutamente devastata nell’annunciare che ho perso l’unico amore della mia vita. Tutti e sette i suoi bellissimi bambini hanno perso il loro padre. E’ morto salvando la vita di tre dei suoi figli in mare. Non ci sono parole che possano descrivere il dolore. Gli sarò eternamente grata per aver portato indietro i nostri figli. Lo amo, l’ho sempre amato e l’amerò sempre”.

