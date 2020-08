Morta la donna più pesante della Russia: la macchina della verità aveva stabilito che i figli erano stanchi di lei

E’ deceduta la donna russa recentemente comparsa in un programma tv come “donna più pesante” del suo paese: pesava ben 350 kg.

Lyubov Nurdinova, 57 anni e madre di tre figli, è deceduta. La donna aveva partecipato al programma TV ‘On Air Live‘ definita come “la donna più pesante di Russia”.

In occasione del programma i suoi figli avevano dichiarato di essere stufi di occuparsi di lei. Il figlio minore, di 25 anni, è stato accanto alla madre dall’età di 7 anni, quando la donna è stata costretta a letto a Tjumen, in Siberia.

Alexey. questo il nome del ragazzo, ha parlato della sua frustrazione nel fare il badante a tempo pieno di sua madre, e di come durante un ricovero della donna lui sia riuscito a socializzare, arrivando persino a trovare una ragazza.

Da quando la madre è stata dimessa però Alexey ha dovuto di nuovo rinunciare alla sua vita personale.

Il test della verità in diretta TV

La donna era arrivata al peso di 350 kg in seguito a tre gravidanze. Un aiuto le è stato offerto dopo che la sua storia è comparsa su un sito web russo. Grazie ad un ricovero ospedaliero è riuscita a raggiungere i 149 kg, arrivando a una moderata fama. In seguito all’importante perdita di peso la donna è riuscita anche a compiere alcuni passi.

La donna sembrava avere ottimi propositi, ma successivamente è finita in cura per un sovradosaggio di pillole antidepressive. Invitati al programma TV, i figli sono stati sottoposti a un test della verità per confermare che non fossero proprio loro gli autori dell’avvelenamento, in quanto dichiaratamente stufi di occuparsi della madre.

La donna ha cercato di impedire il test, che eseguito, ha escluso il loro coinvolgimento ma ha confermato come davvero non volessero più prendersi cura della mamma.

Leggi anche => Coronavirus, “stiamo salvando 80enni obesi che fumano”: le discutibili parole di un giornalista olandese

Leggi anche => Coronavirus, la Gran Bretagna stila l’elenco delle persone più a rischio: ci sono obesi,…

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!