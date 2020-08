Sparito da 5 anni, la polizia lo crede morto. Lo ritrovano vivo in un bosco: si era isolato volutamente

Un contadino che si pensava fosse stato assassinato cinque anni fa è invece vivo e vegeto.

Ricardas Puisys, di origine lituana, ha scelto di vivere in un sottobosco “molto ben nascosto” nelle foreste del Cambridgeshire, nel Regno Unito. L’uomo ha deciso di nascondersi e di non parlare con nessuno per tutto questo tempo, come riferito dalla polizia locale.

Come riportato dal quotidiano “Metro”, Ricardas aveva 35 anni quando è scomparso da una fattoria di porri. Era il settembre 2015. La sua misteriosa scomparsa ha scatenato un’enorme ricerca e un’indagine per omicidio che ha visto anche l’arresto di un uomo (successivamente rilasciato, ndr). Nonostante i molti appelli pubblici per ritrovare Ricardas, gli ufficiali non sono stati in grado di rintracciarlo ed erano ormai convinti che l’uomo fosse stato assassinato.

Tuttavia, nel novembre 2019 sono comparsi su Facebook alcuni selfie di Ricardas, che hanno riacceso le speranze.

Forse l’uomo è fuggito perchè vittima di un crimine

Le foto sono apparse su un account Facebook con il nome di Ricardas, con 69 amici, tra cui membri della sua famiglia. Sono stati fatti molti sforzi per provare a contattare l’uomo scomparso, ma solo otto mesi dopo – il 1 luglio 2020, ndr – le forze dell’ordine sono riuscite finalmente a trovare il contadino, nella zona boschiva di Harecroft Road.

Probabilmente Ricardas è fuggito perchè vittima di un crimine, essendo stato precedentemente soggetto a sfruttamento. “Abbiamo preso la decisione di non annunciare pubblicamente il suo ritrovamento per proteggerlo e mettere in atto misure di salvaguardia – fa sapere la polizia locale – È al sicuro e stiamo lavorando a stretto contatto con lui per garantire che rimanga protetto, ma anche per garantire il sostegno di cui ha bisogno”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!