Strana creatura emerge dal lago mentre un uomo nutre i pesci: è un serpente a sonagli? – VIDEO

Immerge la mano per nutrire i pesci, ma dal fondo del lago emerge una creatura fino a raggiungere la sua mano: il video diventa virale.

Tanto spavento per un uomo che, intento a nutrire i pesci, ha visto una creatura arrivare a sfiorargli la mano. Nel video, pubblicato dal Daily Star, si può vedere l’uomo con la mano immersa in uno stagno fangoso, intento a nutrire piccoli pesci. All’improvviso però compare un serpente dalla pelle a rombi, cosa di cui l’uomo sembra rendersi conto dopo un secondo, per poi ritirare la mano, allarmato.

Il video, caricato su Reddit, ha ricevuto 25.000 visualizzazioni diventando virale col titolo “I serpenti a sonagli possono nuotare.”

I commenti al video

Sul social è nata una discussione tra gli utenti sulla reale pericolosità del serpente e a quale specie appartenesse.

In molti hanno suggerito si trattasse di una comune biscia d’acqua, assolutamente non pericolosa. Ma un altro utente ha ribadito che anche i serpenti a sonagli nuotano, se pur solamente in superficie.

Altri hanno ricordato come i serpenti non siano animali pericolosi, a meno che non vengano disturbati, ma certo ritirare la mano è stata l’azione più giusta da fare.

