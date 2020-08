Strano oggetto passa a grande velocità vicino alla Luna. Il filmato scatena i complottisti: è davvero un UFO? – VIDEO

E’ davvero un UFO quello che si vede in un video che sta facendo il giro del web?

E’ quello che si stanno chiedendo molti utenti, specialmente i più appassionati di teorie del complotto e convinti dell’esistenza degli alieni.

Nel filmato si nota l’oggetto luminoso, individuato nella città di Będzin, in Polonia, che si muove quasi in linea retta con la luna in fase crescente.

Dopo essere passato davanti alla luna, l’oggetto mantiene la sua traiettoria fino a quando non si sposta fuori campo nella parte sinistra dell’inquadratura.

Marek Slade, descritto come un appassionato “skywatcher”, ha registrato il video il 25 luglio e l’ha pubblicato su YouTube. Il filmato è stato poi ripreso dal famoso canale complottista The Hidden Underbelly 2.0, dove è stato descritto come un “UFO in rapido movimento”.

Il video è stato visto più di mille volte: complottisti scatenati

La clip è stata vista più di 1.000 volte e ha suscitato un acceso dibattito sulla natura dell’oggetto misterioso, come riportato anche dal Daily Star Online.

“Potrebbe essere la ISS (la Stazione Spaziale Internazionale, ndr), la velocità sembra giusta”, ha suggerito uno spettatore. Un secondo utente ritiene possa invece essere un “satellite”. Un terzo commentatore sostiene invece si tratti di “un uccello”.

Ma non mancano, come detto, gli utenti convinti che si tratti di una navicella aliena, anche perchè di recente l’ex consigliere dell’intelligence militare Christopher Mellon ha affermato che migliaia di avvistamenti UFO in tutto il mondo suggerirebbero che le astronavi aliene siano in “missione di ricognizione”, e che stiano cercando di costruire un sistema di navigazione del nostro pianeta in stile “Google Maps”.

