Terribile attacco di due pitbull: 15enne perde per sempre il cuoio capelluto ed un orecchio

La 15enne Joslyn Stinchcomb, a causa del terribile attacco da parte di due pitbull, non potrà mai più avere i capelli e ha perso un orecchio

Joslyn Stinchcomb, una giovane 15enne di Atlanta, stava camminando nel suo quartiere di Winder quando due pitbull, che sembra siano stati scatenati dal loro padrone, hanno iniziato a inseguirla.

L’adolescente ha perso il cuoio capelluto per sempre

Un deputato locale si è precipitato sul luogo dell’incidente dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un testimone che ha assistito allo sbranamento: una volta giunto sul posto l’uomo ha trovato Joslyn sdraiata a faccia in giù sul marciapiede con addosso un cane che le mordeva il collo e l’altro che le stava mordendo la testa; sul posto sono poi accorse le forze dell’ordine, e quando l’ufficiale ha visto il brutale attacco in corso ha sparato ai due cani.

Il loro proprietario, Alexandria Torregrossa, 29 anni, è stato arrestato per condotta sconsiderata, dopo che è stato appurato che la 15enne non avesse in alcun modo provocato i due animali; Joslyn è stata poi trasportata in elicottero in ospedale, dove hanno scoperto che la sua trachea è stata gravemente danneggiata; attualmente l’adolescente è in terapia intensiva su un ventilatore.

Sua zia, attraverso un post su Facebook,ha descritto il terribile attacco subito dalla povera nipote: “Quei cani assassini le hanno anche afferrato i capelli abbastanza forte da toglierle tutto il cuoio capelluto. Ha solo una piccola porzione di pelle rimasta sulla sua testa” e ha aggiunto “inoltre, le hanno strappato l’orecchio sinistro. I medici lo hanno riattaccato, ma non sono sicuri che sia praticabile. Solo il tempo lo dirà. Né sanno se sarà in grado di sentire da quell’orecchio“.

Joslyn ha anche subito lacerazioni al viso che hanno causato danni ai nervi che potrebbero influire sulla sua capacità di sorridere e sbattere le palpebre in futuro.

La sua famiglia ha dato vita ad una raccolta pubblica di fondi per sostenere le spese mediche della giovane Joslyn. Entrambi i cani sono stati soppressi dopo l’attacco.

