50 Primavere, tutto quello che c’è da sapere sul film francese del 2017: trama e cast

50 Primavere è un film francese, carino e divertente, che affronta tematiche importanti, in chiave leggera, adatta a tutti.

La trama di 50 Primavere

Aurore è una donna di 50 anni separata dal marito, che ha appena perso il lavoro come cameriera e si ritrova senza prospettive e con molto tempo libero.

Ma i suoi problemi non sono finiti qui, infatti da lì a poco scopre anche presto diventerà nonna, perché sua figlia è incinta.

Aurore dovrà fare i conti con la paura di diventare vecchia e il senso di vuoto che l’attanaglia.

Per fortuna a salvarla dal baratro ci sono le sue figlie e la sua migliora amica, le sue ancòre di salvezza in un periodo dove il buio sembra l’unica scelta possibile.

Una storia di rivincite e riscatti personali

Aurore si renderà conto che non è mai troppo tardi per avere una seconda occasione e che la vita riserva sempre delle sorprese, basta solo crederci un po’ di più.

Infatti ben presto arriverà all’orizzonte della donna, il suo grande amore adolescenziale, che le farà tornare la voglia di vivere e di ricominciare.

Il primo amore non si scorda mai e Aurore vuole rimettersi in gioco e dare una svolta alla sua vita.

50 primavere è una commedia sentimentale, uscita al cinema il 21 dicembre 2017; in Italia ha incassato 371 mila euro nelle prime due settimane di programmazione.

Il film vuole essere un aiuto per tutte quelle donne che a 50 anni si ritrovano senza l’amore, senza un lavoro e senza prospettive.

Una nota di speranza, perché dopo la tempesta esce sempre il sole, anche se hai compiuto 50 primavere.

Il cast di 50 Primavere

Agnès Jaoui : Aurore Tabort

Thibault de Montalembert: Christophe Tochard

Sarah suco: Marina Tabort

Lou Roy – Lecollinet : Lucie Tabort

Pascale Arbillot: Mano

Philippe Rebbot: Nanar

Per la regia di Blandine Lenoir

50 primavere è stato prodotto dalla Karè Productions.

Il film ha una durata di circa 89 minuti.

Stasera 4 agosto, in programma su Rai 3 alle 21.20

