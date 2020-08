64 km in sette settimane per il gatto soriano Garfield: voleva ritrovare la sua famiglia adottiva

Un fedele gatto soriano, di nome Garfield, era stato affidato ad una famiglia di Londra ma invece di accettare di buon grado le coccole dei suoi nuovi padroni ed ha intrapreso un viaggio straziante per tornare alla sua famiglia nel Bedfordshire

Neil Payne 53 anni, e sua moglie Leasa, avevano deciso di dare il gatto in adozione dopo che i figli avevano lasciato la loro abitazione di Bedforshire.

La coppia è rimasta senza parole nel rendersi conto che il micio aveva percorso ben 64 km, camminando per sette settimane fino a ritrovarli.

Il simpatico gatto di tre anni, da sempre un gatto domestico e fedele, è scomparso dalla casa dei suoi nuovi proprietari ad Enfield, nel nord di Londra, il 20 giugno, e di lui si sono perse le traccie per più di un mese.

“Quando l’ho visto fuori la porta non potevo crederci, era impossibile che fosse lui. Ma poi ho visto che mi fissava, piangeva, e quando Leasa lo ha chiamato per nome le è letteralmente saltato addosso”

Con queste parole Neil, padre di tre figli, descrive il momento del ritorno del micio nella loro casa. E aggiunge di essere rimasto letteralmente “sbalordito” quando lo ha trovato alla porta di casa nel villaggio di Shillington, giovedì scorso.

“I nuovi proprietari sono venuti e l’hanno preso l’8 giugno. Non capisco come un gatto che non è mai stato fuori possa trovare la via del ritorno da Londra” ha dichiarato l’uomo.

La determinazione dell’animale sembra aver conquistato definitivamente il cuore dei suoi ex proprietari che da allora hanno cambiato idea.

L’ esibizione di lealtà di Garfield ha colpito così profondamente Neil che questi ha deciso di assecondare i desideri del gatto, permettendogli di vivere di nuovo con loro: “non possiamo liberarci di lui adesso – ha dimostrato che questa è la sua casa per sempre”.

Secondo gli esperti veterinari i gatti possiedono un innato senso dell’orientamento e si affidano ai loro sensi finissimi per orientarsi attraverso profumi e suoni familiari.

