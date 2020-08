Anna Valle, curiosità e biografia dell’attrice – Miss Italia nel 1995 e protagonista di diverse serie

Anna Valle è un’attrice e un’ex modella, eletta Miss Italia nel 1995.

La biografia di Anna Valle

È nata a Roma, il 19 giugno del 1975.

A tredici anni, dopo la separazione dei genitori, si trasferisce in Sicilia insieme alla madre e alla sorella, dove si appassiona di teatro ed ha il suo primo debutto recitando al Teatro Greco di Siracusa, in Lisistrata.

Anna Valle viene eletta Miss Italia nel 1995, anno in cui abbandona anche i suoi studi universitari, presso la facoltà di Giurisprudenza.

Dopo la popolarità raggiunta grazie alla sua vittoria, viene chiamata per lavorare in molte serie tv italiane, tra le quali ricordiamo: Cuore nel 2001, Per Amore nel 2002, Augusto e Soraya, nel 2003, Le stagioni del Cuore 2004, Callas e Onassis, 2005, Nebbie e delitti 3, nel 2009.

Un successo anche all’estero

La sua fama ed il suo talento, le consentono di lavorare anche all’estero, infatti nel 2000 gira in Germania, la serie di fantascienza: Aeon – Countdown im All, che sarà trasmessa in Italia dalla Rai, sotto il nome di Trillenium.



Nel 2012, presenta insieme a Bruno Vespa, Arisa e Gigliola Cinguetti, il Premio Campiello.



Sempre nello stesso anno, è protagonista della fiction: Questo nostro amore.

Nel 2013, partecipa nella fiction: un amore e una vendetta, insieme ad Alessandro Preziosi.

Dal 2019 è una delle protagoniste della fiction La compagna del Cigno, per la regia di Ivan Cotroneo.

Anna valle, da molti anni, lavora anche per il teatro.

Anna Valle: Curiosità

La prima volta che le hanno chiesto di partecipare a Miss Italia, ha rifiutato categoricamente ed ha accettato soltanto la seconda volta che le è stato chiesto.

È sposata dal 2008, con l’avvocato produttore Ulisse Lendaro.



Insieme hanno una figlia, Ginevra, nata il 20 aprile 2008 e un figlio Leonardo, nato il 30 aprile 2013.

Partecipa a numerose iniziative benefiche.

