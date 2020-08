Devastante esplosione causa almeno 9 morti: Kim Jong-un non fornirà aiuti economici

La terribile esplosione di gas ha distrutto un’intera fila di case nella provincia di Yanggang, ma il governo non fornirà alcun tipo di risarcimento per il modo in cui l’incendio ha avuto luogo

9 persone hanno perso la vita a causa di una violenta esplosione di gas che ha distrutto una fila di case nella Corea del Nord. A provocare l’esplosione è stato l’incendio, avvenuto lunedì verso le 18 circa, di un cilindro di gas di petrolio liquido (GPL); la singola detonazione ha provocato a catena l’esplosione dei cilindri delle altre case vicine, per un totale di circa 10. L’occupante della casa in cui è esploso il primo cilindro, che si ritiene sia il comandante di un posto di guardia sul confine tra la Corea del Nord e la Cina , è stato arrestato.

Non sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e il governo non fornirà risarcimenti

Sei le persone che hanno perso immediatamente la vita, mentre sono 30 i feriti, ciascuno con ustioni di varia intensità. Tre di loro sono deceduti questa mattina in ospedale, portando il totale delle vittime a 9. Come ha riferito una fonte locale al Daily NK, anche i danni alle proprietà sono di dimensioni gigantesche.

Sempre la stessa fonte ha riferito che i residenti sono stati lasciati da soli a spegnere il devastante incendio, che si è placato dopo un’ora e mezza circa dall’incidente. Ad aggravare la situazione la posizione presa dal governo coreano, che non risarcirà in alcun modo i danni subiti dai residenti e le vittime che hanno perso la vita; le autorità hanno giustificato il mancato intervento economico chiarificando che non hanno diritto ad alcun rimborso in quanto l’incidente è stato causato da “disattenzione”.

Le istituzioni locali hanno promesso alle vittime dell’esplosione che saranno riforniti di riso, coperte, vestiti, e altri beni di prima necessità il cui costo sarà sovvenzionato dai cittadini locali.

Come se non bastasse, i rappresentanti del regime coreano hanno avuto come prima preoccupazione quella di appurarsi che i ritratti di Kim Il-sung o Kim Jong-il fossero stati salvati dall’incendio.

Leggi anche -> La Corea del Nord a rischio carestia? Il cibo scarseggia: cittadini invitati a mangiare le tartarughe

Leggi anche -> Corea del Nord, continua il piano di nuclearizzazione del Paese per contrastare la minaccia degli Usa

Leggi anche -> Coronavirus, coppia cerca di scappare dalla Corea del Nord, ma viene fucilata

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!