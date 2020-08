Diletta Leotta bella come non mai posa per Gente. E sul rapporto con Daniele Scardina lascia la porta aperta

Gente ha dedicato la copertina del suo ultimo numero alla bella Diletta Leotta.

Tra i personaggi più in vista del gossip, Diletta si è prestata per fare ad modella per il settimanale.

Sette versioni in cui si mostra bella come non mai.

Un vestito lungo leopardato trasparente che lascia intravedere quello che indossa sotto, semplici top e gonna, un impermeabile vintage e diverse altre mise che vi suggeriamo di vedere sul settimanale in questione (a corredo dell’articolo ci permettiamo di presentarvi uno scorcio del vestito lungo).

Nell’articolo che accompagna quello che è a tutti gli effetti un set fotografico il volto di Dazn si è raccontata.

Da un punto di vista personale e da un punto di vista professionale.

E circa la sua innata eleganza: “Ricordo che da bambina avevo tanti vestiti .A differenza di quello che accade di solito nelle famiglie, erano le sorelle più grandi ad approfittare del mio armadio. La mia passione era il rosa, colore che negli anni ho cercato di limitare, sostituendolo con i colori pastello. Le modelle che da sempre ispirano i miei look sono mia mamma e mia nonna, per me emblema di classe ed eleganza. Ma se devo pensare a una celebrità alla quale guardare per lo stile, ebbene dico Brigitte Bardot: i suoi capi romantici, grintosi e allo stesso tempo ultra femminili guidano spesso le mie scelte”.

Tra le tante altre cose, una battuta sul rapporto con il pugile Daniele Scardina.

Un rapporto che forse non è finito:

“La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”.

