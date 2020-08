Fortunato minatore trova 3 rare pietre preziose: con il ricavato sosterrà la sua comunità

Esiste una rara e preziosa pietra al mondo, la tanzanite, ed un minatore africano di 52 anni ne ha trovate 3, vendute ad un valore record.

Saniniu Laizer è un minatore dilettante di 52 anni, allevatore di bestiame e padre di 30 figli. La sua fortuna è iniziata a cambiare una notte di giugno, quando ha venduto due rare pietre di tanzanite per £ 2,6 milioni.

La tanzanite è una varietà di zoisite, scoperta nel gennaio del 1967 proprio in Tanzania, da cui prende il nome, scelto dalla maison Tiffany in onore dello Stato.

Estremamente apprezzata nella gioielleria, la tanzanite è nota per il pleocroismo, la capacità del colore di variare a seconda dell’orientamento della luce e che in questa pietra assume toni dal blu al viola.

Le prime due pietre vendute da Laizer pesavano sommate ben 15 kg, e pochi mesi dopo è riuscito a vendere una terza gemma dal peso unitario di 6,3 kg, questa per la somma di 1,5 milioni di sterline. Le pietre rinvenute hanno battuto i precedenti record per la tanzanite, il cui peso medio fin ora era fissato per i 3,5 kg.

Il progetto di Laizer per la comunità in cui vive

Il Daily Star riporta come il ritrovamento sia eccezionale, dato che i geologi locali stimano che l’offerta di tanzanite potrebbe esaurirsi in soli 20 anni. Si tratta di una pietra più rara del diamante, il cui unico campo di ritrovamento si trova vicino alle colline Mererani e occupa un estensione di 4 x 1 miglio.

Il fortunato minatore ha intenzione di spendere quella cifra per sostenere la sua comunità, in cui intende costruire una scuola e un centro commerciale.

Laizer, che non ha potuto studiare, sa come molti altri nella sua zona non possano permettere di mandare a scuola i figli. Ora con il ricavato della vendita potrà aiutarli.

Leggi anche => Paura per le locuste carnivore: l’invasione minaccia l’intera produzione agroalimentare in Asia e Africa

Leggi anche => Bambina di 2 anni in isolamento per Coronavirus stuprata: shock in Sudafrica

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!