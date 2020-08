Una fetta di carne si contrae come se fosse ancora viva: l’incredibile video fa il giro del mondo

Nella immagini riprese da un videoamatore nella municipalità di Temerloh a Pahang, in Malesia, si osserva come la fetta di carne, adagiata su un tagliere, pulsi e si contragga proprio come un muscolo ancora in vita, spaventando profondamente la donna che dovrebbe cucinarlo

Il cameraman, di nome Tero, tocca la carne per provare a capire di cosa possa trattarsi e questa, come percependo il tocco, inizia a pulsare ancora più in fretta

Secondo quanto riferito dagli autori del filmato, una volta riposta in frigo la carne ”stregata” avrebbe smesso di contrarsi, ma la donna ormai, nel panico si è comunque rifiutata di cucinarla.

“Perché la carne si muove? Mia mamma si rifiuta di cucinarla perché è troppo spaventata ” Sono le parole pronunciate da Tero durante il filmato, che aggiunge:

“Siamo rimasti solo un po ‘scioccati e spaventati, ma poi abbiamo solo fatto finta che non fosse successo”

Girando nella rete, è possibile verificare come il fenomeno non sia affatto una caso isolato e altri video (come quello qui sopra) mostrano immagini di pezzi di carne anche più grandi le cui fibre si contraggono come in fibrillazione.

Su quale possa essere la causa di questo fenomeno le ipotesi si sprecano, ma la verità resta ancora avvolta da un deciso alone di mistero

