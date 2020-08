Indossare la mascherina è necessario: da Salvini a Trump, la marcia indietro dei “negazionisti”

Consensi in calo e preoccupazioni per la tenuta economica delle rispettive economie spingono Donald Trump e Matteo Salvini a cambiare radicalmente posizione in merito all’uso della mascherina. Per il Tycoon americano è un male necessario, per Salvini il parere degli scienziati va rispettato

Salvini dalla Riviera Romagnola

Da Milano marittima, poco distante da quel Papeete che segnò il Rubicone della rottura tra Lega e M5s, Salvini ribadisce che “quando è necessario (la mascherina) si mette, nei luoghi chiusi, sui treni”. Il leader del carroccio ammette “spero di tornare alla normalità il prima possibile” ma ribadisce “ai giovani dico usate la testa, rispettate la distanza, fate quello che la scienza chiede di fare”.

“I patrioti indossano la mascherina”

La coerenza, in tema di Coronavirus, non è stata il cavallo di battaglia di Donald Trump nella gestione di questa emergenza sanitaria.

Sconfessando l’atteggiamento negazionista tenuto durante il diffondersi dell’epidemia, ora il Presidente degli USA, su cui pesano fortemente le vicine elezioni politiche, si lancia in un endorsement verso l’uso dei dispositivi di protezione attraverso una mail diretta ai suoi fan.

“So che c’è stata qualche confusione intorno all’uso della mascherina, ma penso che (indossarla) sia qualcosa che tutti dobbiamo provare a fare quando non siamo in grado di mantenere la distanza sociale”, è scritto nel testo. Indossare la mascherina, per quanto sgradevole, “potrebbe aiutarci a tornare al modo di vivere americano che molti di noi giustamente amavano prima di essere colpiti così terribilmente dal virus cinese. Il mio pensiero è che non abbiamo nulla da perdere e potenzialmente tutto da guadagnare” Un atteggiamento pragmatico, quindi, in perfetto stile MADE IN USA.

Usare la mascherina è un gesto di coscienza

Indossare la mascherina, va ricordato, è il gesto più efficace che possiamo compiere per proteggere chi ci sta vicino. Il diffondersi del virus, infatti, passa soprattutto attraverso i cosiddetti “asintomatici”che, inconsapevolmente, possono contagiare chi gli è vicino. In questa fase dobbiamo considerare come se ciascuno di noi fosse potenzialmente capace di infettare gli altri; indossando la mascherina riduciamo quindi fortemente la possibilità che il virus possa diffondersi ancora.

