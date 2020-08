Laura Morante: curiosità e biografia sulla protagonista de L’amore è eterno finchè dura

L’amore è eterno finchè dura, è un famoso film con Carlo Verdone e Laura Morante, che andrà in onda stasera su Rete 4 .

Andiamo a scoprire insieme tutti i segreti della protagonista femminile del film.

Laura Morante: biografia

Laura Morante è un’attrice e una regista italiana, nata a Santa Fiora, il 21 agosto del 1956.

È figlia d’arte, in quanto suo padre è lo scrittore e gionalista: Marcello Morante.



Questo contribuisce a far crescere in Laura la voglia di esprimersi con l’arte.

Infatti si appassiona di teatro fin da giovanissima, partecipando a vari spettacoli come attrice.



Nel 1980 avviene il suo debutto al cinema, con il film Oggetti smarriti, diretto da Giuseppe Bertolucci, dove interpreta una ragazza con problemi di tossicodipendenza.

Laura Morante deve la sua popolarità al film sogni d’oro, del 1981 e Bianca, del 1984, diretti da Nanni Moretti.

Con lo stesso regista collaborerà anche molti anni più tardi, nel film: La stanza del figlio, del 2001, in cui si aggiudica anche il David di Donatello, come migliore attrice protagonista.

Una carriera sempre in crescita

Anche dopo il suo trasferimento a Parigi (dove acquista una certa popolarità) avvenuto verso la metà degli anni ottanta, continua a lavorare anche per registi italiani.

Infatti nel 1988 recita nel film: i ragazzi di via Panisperna, per la regia di Gianni Amelio.

Deve la sua popolarità soprattutto a ruoli drammatici, dove riesce ad esprimere tutto il suo talento.

In seguito recita come protagonista in molti film, tra gli altri ricordiamo: Ferie D’agosto, diretto da Virzì, Un viaggio chiamato amore, per la regia di Michele Placido, Ricordati di me, di Gabriele Muccino, Il nascondiglio, di Pupi Avati.

Ma il suo talento non si ferma soltanto al cinema, nel 2003, infatti, recita nella fiction televisiva Madre Teresa e nel 2004 nella miniserie Nerone.

Sempre nel 2004, partecipa come doppiatrice nel film: gli incredibili.



Nel 2010 Pupi Avati la rivuole con sè nel film: il figlio più piccolo.



Nel 2012 debutta come regista nella commedia italo – francese Ciliegine, che ottiene un discreto successo.

Curiosità

Ha sette fratelli.

I suoi genitori si sono separati quando lei era minorenne.

È la madre di: Eugenia Costantini e Agnese Claisse, anche loro attrici, avute dal regista Daniele Costantini e l’attore francese Georges Claisse.

Dal 2004 è sposata con Francesco Giammateo, un architetto.

Insieme hanno adottato un figlio: Stepan.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!