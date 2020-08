Micronesia, tre naufraghi bloccati su in’isola deserta per 3 giorni: salvati grazie ad un “SOS” sulla sabbia – VIDEO

Tre naufragi sono rimasti bloccati per 3 giorni su un’isola deserta, sono stati salvati in Micronesia grazie ad SOS sulla spiaggia

Per tre giorni tre naufraghi sono stati su un’isola deserta del Pacifico, erano partiti il 30 luglio 2020 per raggiungere l’atollo di Pulap. I tre escursionisti hanno però perso la rotta e finito il carburante.

Per 72 ore non sono riusciti a comunicare con nessuno. Per tentare di chiedere aiuto hanno realizzato un grande SOS sulla spiaggia che è stato avvistato dai militari. Questi hanno così inviato la richiesta di aiuto alla marina militare australiana.

I tre naufraghi sono stati salvati dall’aviazione americana e australiana in Micronesia che li hanno prelevati dall’isola con gli elicotteri. La vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia, fortunatamente però tutto è andato per il meglio.

Sara Fonte

