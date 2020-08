Nuovo dramma Covid: la madre trasmette il virus alla sua bimba di 2 giorni e la uccide

Tragedia in India: una donna saluta la nascita della sua bimba ma due giorni dopo è costretta a piangerne la morte, era affetta da Covid.

L’infezione da Coronavirus in India è ancora lungi dall’essere debellata. Il Paese asiatico è il terzo al mondo per numero di positivi e vede un costante aumento dei casi. La curva dei contagi, infatti, è in piena crescita e deve ancora raggiungere il tanto agognato plateau. Ciò che fa temere che la situazione possa peggiorare anche in termini di decessi è il fatto che il sistema sanitario indiano è molto deficitario. Già ora ci sono stati all’incirca 39 mila decessi e il numero di morti è destinato a salire.

Agli effetti letali della malattia Covid-19 non è immune nessuno. Una volta contratta la malattia, infatti, è possibile che questa causi una polmonite interstiziale e che non ci sia modo di fare guarire il paziente. I soggetti più deboli sono anche quelli che hanno un rischio maggiore di sviluppare sintomi gravi, tuttavia anche le persone in perfetta salute ed in età giovane possono morire.

Bimba nata da 2 giorni muore a causa del Covid-19

L’ultima dimostrazione che nemmeno i bambini sono esenti dagli effetti letali della malattia giunge proprio dall’India, dalla regione di Tripura. Una giovane donna era ricoverata già da settimane al Agartala Government Medical School a causa di sopraggiunti sintomi da infezione da Covid. Il ricovero è stato precauzionale, visto che la donna era incinta e un improvviso peggioramento delle condizioni di salute avrebbe portato alla necessità di effettuare un cesareo.

Il parto è avvenuto sabato 1 agosto e la piccola è stata immediatamente sottoposta al tampone. Il risultato è stato quello che tutti temevano, la bimba era affetta come la madre dal Covid-19. Purtroppo a distanza di due giorni il cuore della bimba ha smesso di funzionare ed i medici ne hanno potuto solamente dichiarare il decesso.

