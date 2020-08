Chi era Reni Santoni? Volto noto del cinema e della tv è morto all’età di 81 anni – VIDEO

Ecco chi era Reni Santoni, il noto e stimato attore è morto a 81 anni dopo aver combattuto a lungo con un tumore

Reni Santoni è morto sabato scorso all’età di 81 anni, era nato a New York il 21 aprile 1939, combatteva da anni con un tumore.

Santoni manifestò la sua grande passione per la recitazione sin da giovanissimo, approdò al cinema all’età di 25 anni nel 1964 nel film L’uomo del banco dei pegni. Lo abbiamo visto in molti altri improtanti film come: Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, Il mistero del cadavere scomparso, Bad Boy, Cobra, Le pistole dei magnifici sette, Uccidete la colomba bianca, Weekend senza il morto e altri ancora.

Reni Santoni ha recitato anche in televisione, è stato un noto interprete di successo. Uno dei ruoli più importati è stato quello di Poppie nella sitcom Seinfeld. In televisione lo abbiamo anche visto in altre serie televisive come Difesa a oltranza, Barnaby Jones, Lou Grant, Hill Street giorno e notte, La signora in giallo, Agenzia Rockford e Miami Vice.

Sara Fonte

