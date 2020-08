Bimbo di 10 mesi in coma in terapia intensiva: colpa di una capsula di detersivo liquido

Il piccolo Pearce Shepherd ha ingerito una dote di detersivo per poi essere ricoverato d’urgenza in ospedale con stomaco e polmoni danneggiati

E’ in coma Pearce Shepherd, il bambino di 10 mesi che ha morso una capsula liquida di detersivo mentre la madre era di spalle. L’incidente è avvenuto lo scorso 31 luglio in Scozia a Lennoxtown, nel Dunbartonshire orientale.

Come riportato dal Daily Record, la madre 27enne Melissa Cairney era a casa con il suo compagno, David Shepherd, 36 anni, e gli altri quattro figli, Tyler, 10, Darcie, 7, Brodie, 3 e Hudson, 2, quando si è verificato il terribile incidente. Melissa era intenta a fare il bucato quando, voltandosi, vide il figlio con la capsula in bocca. “Una delle compresse deve essere caduta dal piano di lavoro sul pavimento”, ha raccontato la donna alla testata scozzese “prima che me ne accorgessi, Pearce ne aveva afferrato uno e ne aveva strappato l’angolo. È successo tutto troppo in fretta“.

Il detersivo ha corroso stomaco e polmoni del bimbo

Il bimbo è stato ricoverato d’urgenza presso il Royal Hospital for Children di Glasgow dopo che le sostanze chimiche gli hanno corroso lo stomaco e hanno fatto gonfiare le mucose dei polmoni.

Erano in macchina da neanche 15 minuti quando ad un certo punto il piccolo Pearce ha iniziato a vomitare. Una volta giunti in ospedale, la madre ha dovuto attendere un’ora mentre i medici eseguivano l’endoscopia, che ha rivelato che il suo stomaco era stato bruciato dalle sostanze chimiche contenute nella capsula e che i polmoni si erano gonfiati. I medici hanno riferito ai suoi genitori che Pearce sopravviverà, ma non sanno quanto tempo ci vorrà per riprendersi o quali potranno essere gli effetti a lungo termine.

Il bimbo è ora in coma nell’unità di terapia intensiva, e i suoi genitori si stanno attivando per aumentare la consapevolezza delle altre famiglie e dei pericoli di alcune sostanze.

Leggi anche -> Bimbo di un anno ingerisce cocaina ed entra in coma: i carabinieri indagano sul racconto dei genitori

Leggi anche -> Bimbo di 10 mesi mangia la cannabis dei genitori e finisce in coma

Leggi anche -> Hashish nel sangue: bimbo di 20 mesi ha le convulsioni e una crisi respiratoria, ora è in coma

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!