Chi è Monica Maggioni? Carriera della storica giornalista del Tg1

Scopriamo qualcosa in più su Monica Maggioni: carriera e curiosità sulla giornalista che per anni è stato il volto del Tg1.

Molti italiani si ricorderanno di lei soprattutto per il ruolo di conduttrice avuto nel Tg1 per molti anni. Monica Maggioni, però, non è stata solamente una giornalista televisiva, ma un’inviata in zona di guerra, una dirigente Rai ed una personalità di spicco dell’ambiente giornalistico italiano. Nata a Milano il 20 maggio del 1964, Monica intraprende un corso di studi classico e si laurea in Lingue e letterature straniere. Verso la fine degli anni ’80 comincia ad interessarsi al giornalismo e per un biennio (’89-’90) lavora come redattrice per ‘Il Giorno‘.

Dopo aver partecipato al primo Master di ‘Giornalismo radiotelevisivo’ della SGRT di Perugia, Monica ottiene il primo incarico ad Euronews. In quel periodo si trasferirà a Lione e farà un’esperienza internazionale che sarà fondamentale per ottenere il posto in Rai nel 1996. Inizia come membro della redazione cronaca e con dedizione e lavoro ottiene il ruolo di conduttrice del Tg1 nel 1999.

Chi è Monica Maggioni: da cronista di guerra a Presidente Rai

Nei primi anni del 2000 Monica è una delle giornaliste più quotate del nostro Paese e nel 2003 è una delle poche che è presente in Iraq durante la seconda guerra del Golfo, nonché l’unica ad essere ammessa tra le fila americane per raccontare la loro versione del conflitto. Due anni più tardi sarà corrispondente del TG1 per la guerra in Iraq da Baghdad e nel 2007 passa alla conduzione del tg serale. Due anni dopo viene messa a capo della redazione Esteri e conduce gli speciali del TG1.

La sua escalation la porta a diventare Presidente della Rai dal 2015 al 2018, in quel periodo diventa anche vicepresidente dell’Unione europea di radiodiffusione. Dallo scorso anno è diventata amministratore delegato di Rai com. Vincitrice di numerosi premi giornalistici, Monica ha ottenuto anche alcuni riconoscimenti di merito dallo Stato. Nel 2003 è diventata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 2014 Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Infine lo scorso anno ha ottenuto anche il titolo di Cavaliere della Legione d’Onore dalla Repubblica Francese.

