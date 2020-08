Chi Mariolina Cannuli, annunciatrice e conduttrice televisiva: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Mariolina Cannuli, annunciatrice e conduttrice televisiva.

Questo pomeriggio, Mariolina Cannuli è stata ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco, da lunedì al venerdì su Raiuno. L’annunciatrice e conduttrice si è raccontata a lungo, tra carriera e vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sullo storico volto Rai.

Biografia e curiosità su Mariolina Cannuli

Mariolina Cannuli è nata a Siena, il 15 ottobre 1940. Nata da padre siciliano, di Siracusa, sua madre era l’attrice teatrale Minù Canimera. Dopo la maturità scientifica, si è iscritta alla facoltà di Scienze politiche, dando alcuni esami e debuttando come speaker radiofonica nella trasmissione “Classe unica”. Nel 1961 ha vinto il concorso per annunciatrici dell’allora nascente Secondo Programma (l’attuale Rai 2) e ha lavorato dagli studi Rai di Roma prima e, dal 1977, da quelli di Milano, fino al 1994. Deve la sua popolarità soprattutto ad un’esilarante imitazione che ne fece Alighiero Noschese nello spettacolo “Doppia coppia”. A causa dello sguardo e della voce sensuale era infatti considerata, negli anni sessanta e settanta, la “femme fatale” fra le annunciatrici Rai.

Dopo aver condiviso lo schermo con Noschese in alcune trasmissioni della fine degli anni sessanta, ha avuto la possibilità di avviare anche una carriera parallela come conduttrice televisiva, presentando diverse trasmissioni e rubriche della Rai, Ha a anche interpretato due film della “commedia all’italiana”: “Amore mio aiutami” e “Mazzabubù… Quante corna stanno quaggiù?”.

Vocalmente molto dotata, tanto da avere inciso tre dischi, è stata anche protagonista anche di performance in partecipazioni a trasmissioni di intrattenimento. Dopo aver abbandonato il suo ruolo di signorina buonasera Rai alla fine del 1994, la sua presenza in video si è diradata, pur senza scomparire dalle scene completamente, intervenendo spesso in trasmissioni celebrative in cui ha ripercorso la propria carriera artistica. Negli anni 2010, è stata spesso una dei presidenti della giuria popolare di “Verdetto finale”, condotto da Veronica Maya e nella stagione 2011-2012 ha partecipato a “La prova del cuoco” come giurata assieme ad altre due storiche ex annunciatrici Rai: Nicoletta Orsomando e Rosanna Vaudetti.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con il regista radiofonico Marco Lami.

Maria Rita Gagliardi

