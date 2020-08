Chi sono le attrici che interpretano İpek, Deren e Çilem in Come Sorelle?

Andiamo a scoprire insieme tutto quello che c’è da sapere sulle protagoniste della soap Come Sorelle

Come sorelle è la nuova soap turca che sta appassionando i telespettatori.

È sbarcata in Italia l’8 luglio 2020, su canale 5 e da allora non ha smesso di tenere incollati alla televisione gran parte del pubblico nostrano.

Ma chi sono le attrici protagoniste?

Andiamo a vederlo insieme.

Come Sorelle: Sevda Erginci

Sevda Erginci è l’attrice che interpreta Ipek Gencer in Come Sorelle.

È nata il 3 ottobre del 1993 ad Instambul, in Turchia.

Si appassiona alla recitazione fin da giovanissima, debuttando nel 2012, a soli 19 anni, in Veda, una miniserie televisiva.

In seguito compare in alcune serie tv, fino ad arrivare al cinema, seppur in una piccola parte, nel film Uzaklarda Arama.

Nel 2016 recita nella comedy Hayat Bazen e nel 2017 partecipa come protagonista nella serie tv: Ver Elini Ask, nel ruolo di Ayperi Erdem.

Dopo alcuni lavori, approda nel cast di Come Sorelle, ottenendo un certo successo anche in Italia.

Melis Sezen: Deren

Melis Sezen è nata a Instabul il 2 gennaio 1997.

Fin da bambina mostra di essere un vero talento nella recitazione, tanto che i genitori si convincono ad assecondarla e la iscrivono ad un corso per imparare il più possibile quest’arte.

Dopo il diploma, frequenta l’università, specializzandosi in Media e Arti Visive.

Prima di essere scelta per far parte del cast di Come Sorelle, ha recitato in molte serie tv, tra cui: Leke, Tilki Yuvasi, Siyah Inci e Hayat Bazen Tatlidir.

Elifcan Ongurlar – Çilem

Elifcan Ongurlar è nata il 7 giugno del 1993 a Izmir in Turchia.

Dopo aver studiato recitazione alla Beykent University, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, infatti debutta a teatro con Diva.

Successivamente partecipa come protagonista nel film Atesin Düstügü Yer – Where the Fire Falls.



Grazie alla fama acquisita, viene chiamata per interpretare ruoli in alcune serie tv, finchè non viene scelta per recitare in Come Sorelle, riscuotendo un buon successo anche in Italia.

