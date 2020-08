Pioggia di critiche per Emis Killa: le sue frasi sulla parità dei sessi non piacciono – VIDEO

Emis Killa finisce in tendenza su Twitter, in moltissimi hanno criticato le sue dichiarazioni sulla parità dei sessi

Emis Killa è finito al centro delle polemiche a causa delle sue dichiarazioni sulla parità dei sessi. Da ore il cantante è in tendenza su Twitter, le sue parole non sono piaciute a moltissimi utenti.

Il cantante su Twitter ha criticato duramente tutti quegli uomini che non pagano la cena alle loro compagne, dividendo il conto a metà. Tra le varie cose ha infatti scritto: “La parità dei sessi penso si riferisca ai diritti, ciò non può essere a discapito della galanteria. Pagate la cena alle vostre donne, zecche.”

Dopo aver ricevuto non poche critiche, Killa ha aggiunto: “Sono sconvolto da tutti i taccagni che mi stanno prendendo a parole. La vostra donna vi mollerà per un vero uomo.” E ancora: “Non si tratta di farsi sfruttare, poiché non si tratta di escort o di opportuniste, ma della propria donna. Secondo me se smezzi il conto con la tua ragazza non sei molto rispettabile, sei uno spilorcio.”

Tantissime sono state le critiche rivolte al cantante, c’è chi lo ha addirittura accusato di essere incoerente rispetto a ciò che dice nelle sue canzoni. Il cantante ha cercato ancora di mettere fine alle polemiche dicendo che se ogni tanto la fidanzata offre la cena è un gesto carino, ma dividere il conto è una cosa che proprio non gli piace, pensa che sia un atto freddo, non da coppia.

Emis Killa ha poi concluso dicendo: “Chi non è d’accordo faccia come vuole, io trovo bello che alcune tradizioni rimangano tali. A me piace viziare la mia donna, punto. Non rompetemi i co****ni.”

Sara Fonte

