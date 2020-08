Il Dottor Stranamore: cast, trama e curiosità del classico diretto da Kubrick

Stasera su La7 alle ore 23:00, un grande classico del cinema, capolavoro di Stanley Kubrick

Stasera in seconda serata, non perdetevi l’appuntamento con il film: Il Dottor Stranamore – Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba.

Il film, uscito nel 1964, è tratto dal romanzo di Peter George: Red Alert e racconta in modo ironico e satirico, la guerra fredda.

Il Dottor Stranamore: trama

Stati Uniti: il comandante della base aerea di Burpelson, il generale Ripper, ordina ai suoi bombardieri B-52, di mettere in atto il piano di reazione nucleare contro l’Unione Sovietica, per iniziare una guerra nucleare.

Anche se l’uso di armi nucleari generalmente spettava soltanto al Presidente degli Stati Uniti, da qualche tempo era stata data possibilità anche ai generali e comandanti delle basi aeree, per proteggersi dagli attacchi a sorpresa.

Ma i sovietici, in realtà, non avevano in mente di attaccare gli U.S.A e quando il colonnello britannico, della Royal Air Force, Mandrake, scopre lo spaventoso piano, chiede spiegazioni al generale Ripped, che si giustifica dicendo di voler abbattere la minaccia comunista.

Il presidente degli Stati Uniti, Merkin Muffley, vuole fermare in tutti i modi questo attacco, ma è impossibilitato dal fatto che le trasmissioni via aeree sono controllate da un codice, protetto dal generale Ripped.

A questo punto il presidente decide di mettersi in contatto con il Premier sovietico Dmitrij Kisov e scopre che un bombardiere si sta dirigendo verso una base che contiene un dispositivo capace di causare una serie di ordigni nucleari, che porterebbero alla fine del mondo per circa 93 anni.

Dopo varie vicende, arriva il Dottor Stranamore

Nel frattempo al Pentagono arriva il Dottor Stranamore, uno scienziato che tenta di spiegare al Presidente, come funzionerebbe l’ordigno fine di mondo, rendendo noto che la potenza del deterrente diminuirebbe notevolmente se il nemico non ne è a conoscenza e chiede all’ambasciatore sovietico, il motivo per cui non ha ammesso pubblicamente l’esistenza di tale arma, ma quest’ultimo spiega che lo avrebbe fatto la settimana successiva.

Il generale Ripper decide di suicidarsi, consapevole che altrimenti avrebbe dovuto comunicare il codice segreto per fermare i bombardieri.

Mandrake però riesce a risalire al codice, guardando gli appunti del generale e dopo alcune difficoltà, riesce a richiamare indietro i bombardieri.

Ma all’appello manca il bombardiere comandato dal maggiore Kong, che non ha sentito il richiamo e decide di proseguire verso il suo obiettivo.

Alla fine riesce nel suo intento di bombardare una base sovietica e l’esplosione provoca l’olocausto nucleare.

Il Dottor Stranamore, un film importante

La vicenda, seppur raccontata con una nota satirica, in realtà innesca una profonda tristezza, anche perché è stato prodotto in piena Guerra Fredda, con la fine della Crisi dei missili di Cuba.

Un capolavoro di Kubrick da vedere almeno una volta nella vita.

Curiosità

Il Dottor Stranamore, è stato incluso dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, nel National Film Registry, nell’anno 1989.

Il Dottor Stranamore, il cast

Peter Sellers: Dottor Stranamore, colonnello Mandrake, Presidente Muffley

Sterling Hayden: generale Ripper

George C. Scott: generale Turgidson

Slim Pickens : pilota maggiore King Kong

Keenan Wynn: Colonnello Guano

Peter Bull: ambasciatore sovietico Alexei De Sadesky

