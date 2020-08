Il live-action di Mulan sbarca su Disney + a settembre: solo negli USA e ad un prezzo altissimo – VIDEO

Il 4 settembre uscirà su Disney Plus negli Stati Uniti il live-action di Mulan, per vederlo bisognerà pagare un extra di 29.99 dollari

Il live-action di Mulan sarebbe dovuto uscire al cinema in primavera, l’uscita è stata però rimandata a causa dell’emergenza Coronavirus.

La Disney ha deciso di offrire la possibilità al pubblico di vedere in anteprima i film rimandati durante il lockdown, il live-action di Mulan su Disney Plus uscirà negli Stati Uniti, in Canada e in Nuova Zelanda il 4 settembre.

Il film tanto atteso non sarà però inserito nel catalogo degli abbonati al servizio, coloro che vorranno vederlo dovranno pagare un extra di 29.99 dollari. In Italia e nel resto del mondo, invece, il film dovrebbe uscire direttamente in sala.

Sara Fonte