Nasce con mezzo cuore e sopravvive durissime operazioni: il coraggio di una bimba di 3 anni commuove il web

La storia della piccola Lacey, bimba di 3 anni nata con mezzo cuore e sottoposta a numerose operazioni, ha commosso il mondo del web.

Ci sono storie che non possono lasciare indifferenti. Una di queste sicuramente è quella della piccola Lacey, bimba nata con un gravissimo difetto genetico che poteva costarle la vita sin dai primi attimi. Tutto è cominciato quando i medici hanno rivelato alla mamma, Lisa, che la piccola che portava in grembo aveva una malformazione al cuore. Al suo interno c’erano infatti due buchi e la parte sinistra dell’organo non si era proprio sviluppata. Le speranze che la piccola sopravvivesse al parto erano scarse ed i medici hanno consigliato un’interruzione di gravidanza.

Lisa ne ha parlato con il marito ed entrambi hanno deciso che Lacey sarebbe nata, anche se fosse sopravvissuta per un paio di minuti. Subito dopo il parto la piccola è stata sottoposta a due delicatissime operazioni per permetterle il funzionamento del muscolo cardiaco difettoso. Gli interventi, nonostante le probabilità di riuscita fossero basse, sono andati bene ed oggi Lacey è una bimba di 3 anni piena di energia e con un sorriso coinvolgente.

Bimba nasce con mezzo cuore, il suo coraggio commuove il web

Intervistata dal tabloid britannico ‘The Sun‘, la madre di Lacey spiega di non aver mai preso in considerazione l’aborto: “Sin dalla nascita ci ha dimostrato di essere una piccola combattente. In seguito al primo intervento chirurgico subito quando era una neonata ha sempre sfidato l’impossibile. Lei sa di avere un cuore malandato, e quando le dico che i medici lo devono sistemare lei mi risponde: ‘Mamma non avrò paura’”.

Successivamente Lisa spiega come ai bambini che nascono con la sua condizione genetica non vengono date chance. Quindi aggiunge: “Spero che la storia di Lacey possa dare speranza agli altri. La forza e la determinazione con cui lotta sono incredibili. Lei una bimba divertente e piena di vita. Mi ha cambiato completamente la vita e portato ad apprezzare ogni cosa”.

