Scontro violentissimo sulla A4 tra un furgone ed un mezzo pesante: un morto ed un ferito

L’incidente accaduto in prima mattinata ha causato la morte di un uomo ed il grave ferimento di un altro: entrambi viaggiavano sul furgone

Alle prime luci dell’alba di Mercoledì 5 Agosto un grave incidente ha coinvolto un furgone dove viaggiavano due cittadini stranieri ed un camion diretti verso Novara. Ad avere la peggio sono stati i passeggeri del mezzo più piccolo: uno dei due, un uomo di 58 anni, ha perso la vita, mentre l’altro, che di anni ne ha 39, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Incredibilmente illeso, invece, il conducente del camion. A darne notizia è l’azienda regionale di emergenza e urgenza Lombarda.

Le cause dell’impatto, avvenuto in nel tratto compreso tra Marcallo-Mesaro e Novara est dell’autostrada A4 in direzione Novara, non sono ancora state rese note e sui fatti sta indagando l’ufficio competente della Polstrada di Novara

Sul posto sono accorse le squadre dell’ ATS Torino e dei Vigili del fuoco del comando di Milano, mentre il trasporto del ferito, date le gravissime condizioni, è avvenuto grazie all’intervento di un elicottero da soccorso.

Per tutta la mattinata il traffico sul tratto interessato è stato fortemente rallentato, con gravi disagi e lunghe code per chi era diretto a Novara. Anche sulle statali intorno si sono avute gravi ripercussioni sulla circolazione.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!