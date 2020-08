Chi era Sergio Zavoli? Il noto giornalista ed ex senatore è morto a 96 anni – VIDEO

Sergio Zavoli è morto all’età di 96 anni, fu un grande maestro del giornalismo televisivo

Sergio Zavoli è morto ieri 4 agosto 2020 all’età di 96 anni, era nato il 21 settembre 1923 a Ravenna, è stato un noto e stimato giornalista, scrittore e politico.

Zavoli si lascia alle spalle una lunga carriera in televisione, approdò in Rai come giornalista radiofonico nel 1947 e in televisione nel 1968. Conquistò molti successi creando trasmissioni come TV7, AZ, Controcampo. Il noto giornalista fu anche condirettore del Telegiornale e direttore del Gr1, dal 1980 al 1986 fu invece presidente della Rai.

Zavoli ha diretto anche il Mattino di Napoli e vestito i panni di opinionista per alcune riviste come Epoca, Oggi e Jesus. Ha scritto saggi, come Viaggio intorno all’uomo, Nascita di una dittatura, La notte della Repubblica. Ha poi pubblicato Dieci anni della nostra vita, Altri vent’anni della nostra vita, Figli del labirinto, Socialista di Dio, Romanza, Di questo passo, Un cauto guardare, Dossier cancro, Il dolore inutile, Diario di un cronista e La questione: eclissi di Dio e della storia.

Diete vita ad uno dei più noti programmi sportivi in televisione: il Processo alla tappa, dove si commentava la tappa quotidiana del Giro d’Italia, si è anche dedicato a programmi di approfondimento storico-politico, tra questi: Nascita di una dittatura, La notte della Repubblica e altri ancora.

Sergio Zavoli fu eletto al Senato nelle liste dei Democratici di Sinistra nel 2001. Cinque anni dopo venne rieletto nelle liste dell’Ulivo, nel 2008 e nel 2013 invece fu eletto con il Partito Democratico.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!