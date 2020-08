Cacciatori di fantasmi riprendono la figura di un uomo in una miniera abbandonata

Due cacciatrici di fantasmi stavano tenendo una diretta Facebook all’interno di una miniera di stagno quando una misteriosa figura è comparsa e svanita senza alcun rumore.

Un gruppo di cacciatori di fantasmi, tra cui madre e figlia “Gosth Wispers“, si è recato in una miniera di stagno per girare un video sul paranormale, in occasione di una diretta Facebook.

Il gruppo, che sul social ha 12.500 follower, è riuscita a catturare l’immagine spettrale di un uomo, in piedi vicino ai resti di una sala macchine. La figura scura si muove appena mentre gli autori del video cercano di far luce, poi resta immobile per più di un minuto.

A girare la clip Candice Collins, che afferma come l’uomo sia svanito nel nulla. Secondo la donna, l’uomo li guardava stando su quella specie di scogliera, e non ha risposto ai saluti della donna. “Era situato davvero in alto, in un punto ripido da un lato e una salita difficile dall’altro. Non riesco davvero ad immaginare come chiunque possa essere sceso da li all’improvviso senza alcun rumore. E’ semplicemente svanito” spiega la donna.

Non si tratta del primo filmato paranormale

Il gruppo, composto da Candice, sua madre Suzane Collins e da Nick Pearse, patner della ragazza, è dedito ad esplorazioni del paranormale. Ma tutti loro sono concordi nell’affermare che questo ultimo avvistamento è stato “straordinario”.

Il Daily Star racconta come in precedenza il trio abbia ripreso lo spirito di un cane che correva tra i boschi di Kennal Vale.

Questo video è stato girato a Wheal Frances tra Truro e Perranporth un villaggio della Cornovaglia (Inghilterra), all’interno di una miniera abbandonata. Stavano per recarsi altrove, ma hanno scoperto come la destinazione fosse proprietà privata, ed hanno deciso per la miniera solo all’ultimo minuto. Secondo l’autrice del video la figura ripresa è quella di un minatore di stagno.

