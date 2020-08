Chi è Jolanda Renga, la figlia del cantante Francesco e Ambra Angiolini

Ambra Angiolini sta passando le vacanze insieme alla figlia maggiore Jolanda Renga, scopriamo chi è l’erede della conduttrice e di Francesco Renga.

In queste ore i fan di Ambra Angiolini sono andati in visibilio per uno scatto postato su Instagram che ne mostra il fisico perfetto. La conduttrice e attrice ha compiuto quest’anno la bellezza di 43 primavere, ma ha ancora lo stesso corpo perfetto di quando era appena una ventenne. Il post in questione ci informa del fatto che Ambra ha deciso di trascorrere questi primi giorni di agosto in compagnia della figlia Jolanda, avuta dal precedente rapporto con il cantante Francesco Renga.

La prima foto contenuta nel post mostra Ambra intenta a schiacciare mentre gioca a Beach Volley con la figlia, mentre la seconda è uno scatto tenero in cui madre e figlia sorridono all’obiettivo mentre si abbracciano davanti ad un panorama mozzafiato. I fan della conduttrice hanno notato immediatamente la somiglianza tra le due e soprattutto come Ambra sembri così giovane da poter essere scambiata per la sorella maggiore.

Chi è Jolanda Renga

La piccola Jolanda Renga è la primogenita della coppia Angiolini-Renga. Anni addietro Ambra ha svelato come proprio la gravidanza le abbia salvato la vita, permettendole di correggere il disordine alimentare di cui soffriva da anni. La separazione tra i genitori non ha influito sul rapporto con la madre, anche perché Francesco e Ambra hanno deciso di rimanere in buoni rapporti per il bene dei figli. Oggi Ambra sta con Massimiliano Allegri, mentre il cantante sta insieme alla ristoratrice Diana Poloni.

