Chi è Rosanna Lambertucci, conduttrice e divulgatrice: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Rosanna Lambertucci, conduttrice e divulgatrice.

Questo pomeriggio, Rosanna Lambertucci è stata ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco dal lunedì al venerdì su Raiuno. Al padrone di casa, la conduttrice e divulgatrice, nota per i suoi programmi dedicati al mondo della salute, si è raccontata a lungo, tra carriera e vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci è nata a Roma, il 30 novembre 1945. Ha iniziato la sua collaborazione con la Rai alla radio, dove Luciano Rispoli le ha affidato la rubrica “Domande a Radiodue”. Successivamente, ha sempre lavorato in televisione. Nel 1980, ha condotto il programma “S come Salute” su Raidue. In Rai, nel 1981, è stata autrice e conduttrice del programma di successo “Più sani e più belli”, che successivamente passerà su Raiuno, per un totale di 17 edizioni. Dal 1994 al 1997, è stata la conduttrice televisiva del giovedì del fortunato quiz di Raiuno “Luna Park”.

Dal 2004 al 2009, torna ad occuparsi di medicina e benessere sulla Rai nella rubrica “Domenica In… Salute”, nella quale ospita anche noti chef italiani. All’attività di conduttrice televisiva ha sempre affiancato quella di giornalista, scrivendo per diverse testate, tra le quali: “Allure”, “Gente”, “Grazia” e “Visto”. Dal gennaio 2011, viene pubblicata la rivista “Più sani, più belli” per le Edizioni Master, da lei diretta. Dal 2016, conduce, insieme a Fabio Campoli sul canale del digitale terrestre Alice Tv, “La salute vien mangiando”.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata, per anni, con Alberto Amodei, scomparso nel 2014. Nonostante il divorzio, i due sono rimasti in buoni rapporti, tanto che quando lui si è ammalato, Rosanna ha deciso di stargli accanto. Tutto quello che la Lambertucci ha affrontato, inoltre, ha deciso di raccontarlo in un libro dal titolo “E sono corsa da te”. Una lettera intima in cui la scrittrice ha scelto di raccontare l’ultimo viaggio fatto con Alberto. Dalla loro unione, è nata la figlia Angelica che oggi è una nota giornalista.

Maria Rita Gagliardi

