Incidenti stradali, morti due motociclisti. Le tragedie sono avvenute sull’Aurelia e nei pressi di Olbia

Doppio tragico incidente accaduto sulle strade italiane nelle ultime ore. Sono morti due motociclisti, uno sull’Aurelia e uno in Sardegna vicino Olbia.

Non c’è pace sulle strade italiane. Nelle ultime ore si sono registrati due tragici incidenti stradali, che hanno causato la morte di due giovani motociclisti.

Il primo episodio è avvenuto sull’Aurelia, tra Pisa e Livorno. Un uomo di 32 anni è morto questa mattina a causa di un incidente stradale verificatosi in località Mortellini. L’uomo era di nazionalità dominicana e stava viaggiando verso Livorno. La sua moto si è scontrata contro un’altra moto guidata da una donna. Quest’ultima è stata ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.

Come ovvio che sia, sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine. La moto guidata dalla donna pare stesse svoltando a un bivio al momento della collisione.

Morti due motociclisti nelle ultime ore, uno sull’Aurelia e uno in Sardegna

Anche un altro motociclista è rimasto vittima di un nefasto incidente stradale. L’episodio è avvenuto in Sardegna, nei pressi di Olbia, sulla strada provinciale che conduce a San Pantaleo. La vittima è un giovane motociclista di 24 anni, Riccardo Dessì, di Sant’Antonio di Gallura, morto in uno scontro frontale con un SUV, precisamente una Range Rover.

Il ragazzo stava facendo un sorpasso, ma si è scontrato con il SUV che procedeva nella corsia opposta. Il motociclista è stata sbalzato via dalla moto e per lui non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118 e dei vigli del fuoco di Arzachena.

