Papa Francesco annulla i battesimi con la formula: “Noi battezziamo”

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha comunicato che Papa Francesco ritiene non validi i battesimi celebrati con una formula differente da quella ordinaria.

Negli ultimi tempi alcuni sacerdoti hanno deciso di celebrare i battesimi con una formula differente da quella canonica. Nel battezzare il bambino, infatti, i sacerdoti cambiavano la tradizionale frase “Ego te baptizo” (Io ti battezzo), con una frase più complessa e inclusiva della comunità ecclesiastica e dei genitori che incamminavano il neonato alla vita cristiana. Tuttavia questa formula non è valida. Posta all’attenzione del Santo Padre, infatti, la pratica è stata ritenuta non valida.

Proprio in queste ore la Congregazione per la Dottrina della Fede, per contro di Papa Francesco, ha fatto sapere che la formula “A nome del papà e della mamma, del padrino e della madrina, dei nonni, dei familiari, degli amici, a nome della comunità noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”, non è valida. Pertanto i battesimi celebrati con la seguente formula non sono validi e di conseguenza anche i successivi sacramenti come Comunione e Cresima.

Papa Francesco spiega perché i battesimi vengono officiati con una formula immutabile

Il motivo della mancata validità dei battesimi è da riscontrare nella natura cristologica ed ecclesiologica della formula “Io ti battezzo”. In quel momento, infatti, non è il sacerdote che pronuncia quella frase, bensì Cristo stesso per tramite del parroco. Per lo stesso motivo, dunque, non si può inserire all’interno il padre o la madre del bambino, la comunità gli amici o i parenti. Insomma adesso i genitori di questi bambini si trovano dinnanzi alla necessità di rinnovare il battesimo.

