Tutto quello che c’è da sapere su 300: trama, curiosità e cast del film uscito nel 2007

300 è un film epico/fantastico, uscito nel 2007 e diretto da Zack Snyder e Frank Miller.

300: Trama

Il film racconta le vicende del di Leonida, che insieme a i suoi sottomissori, uccide un messaggiero persiano, che si era presentato a Sparta per chiedere di poter lavorare agli ordini del re.

Questo gesto comporta una guerra contro i persiani, che Leonida cerca di contrastare sul nascere, recandosi dagli Efori per chiedere loro aiuto.

Ma quest’ultimi sono stati in realtà corrotti dai persiani e quindi consultando un Oracolo, fanno credere a Leonida, di non poter andare in guerra sotto la festa religiosa della Carnee.

Nonostante questi avvertimenti, però, Leonida si avvia ugualmente a combattere il nemico, insieme a 300 guerrieri spartani.

Ma i persiani hanno un esercito di 1.000.000 di guerrieri, molto più di quelli scelti dal re Leonida e la battaglia rischia di rivelarsi persa in partenza.

Il primo giorno di combattimento, invece, contro ogni previsione, l’esercito spartano riesce a tenere testa al numeroso esercito persiano, sotto gli occhi increduli dei loro nemici.

Serse, per evitare la sconfitta ormai imminente, si reca da Leonida, offrendogli di diventare il generale di tutta la Grecia, in cambio della resa.

Il re spartano rifiuta categoricamente la proposta e Serse, per vendicarsi, invia contro l’esercito spartano, gli Immortali, una schiera di guerrieri fortissimi.

Una vittoria meritata

Dopo una battaglia durissima, in cui il re spartano rischia di essere ucciso, alla fine il suo esercito ha la meglio, riuscendo a sconfiggere i guerrieri persiani e scatenando molto sangue.

La seconda giornata di guerra, nonostante le mille inventive dei persiani, concede nuovamente la vittoria agli Spartani, ponendo fine alla dura battaglia tra i due eserciti.

A Sparta, il consigliere Terone crea un accordo con la moglie di Leonida, la regina Gorgo, per aiutarlo ad inviare l’intero esercito spartano in guerra.

Ma quando arriva il momento di appoggiare la regina al consiglio, Terone l’accusa di adulterio e lei per vendicarsi, lo uccide trafiggendolo con un pugnale.

Viene così scoperto anche il suo tradimento, perché nelle tasche era in possesso di alcune monete persiane, raffiguranti la faccia di Serse.

Intanto alle Termopili, un’altra guerra tra i persiani e l’esercito spartano sta per nascere, che si rivelerà ancora più dura della prima e dove perderà la vita anche il re Leonida.

300: Curiosità

Il film è un adattamento cinematografico del graphic novel 300, ispirato al film : l’eroe di Sparta.

Per ottenere le immagini del fumetto, nel film è stata utilizzata la tecnica del chroma key.

Cast

Gerard Butler: Re Leonida

Lena Headey: Regina Gorgo

David Wenham : Delios

Rodrigo Santoro: Re Serse

Dominic West: Terone

Micheal Fassbender: Stelios

Andrew Tiernan: Efialte

Vincent Regan: Capitano Artemis

