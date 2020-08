Tutto su Sei mai stata sulla luna: trama, cast e curiosità sulla commedia del 2014

Sei mai stata sulla luna è la brillante commedia diretta da Paolo Genovese, uscita nelle sale cinematografiche italiane il 22 gennaio 2015.

Trama del film

Guia ha avuto tutto dalla vita: è bella, è la direttrice di una famosa rivista di moda, viaggia spesso per lavoro ed ha un compagno ambizioso. Ma anche le vite apparentemente perfette, nascondono in realtà molte ombre.

Il compagno Marco, infatti, si rivela essere un cinico opportunista, che passerebbe sopra qualsiasi cosa pur di raggiungere i propri scopi, mentre Guia, forse a causa del suo appagante successo conosciuto in giovane età, è una ragazza viziata e snob.

Il suo mondo perfetto crolla inaspettatamente, quando il padre di Guia viene a mancare prematuramente e le lascia in eredità una vecchia masseria pugliese.

La ragazza si reca in Puglia con l’intenzione di sbarazzarsene e di tornare alla sua vita dorata, ma dopo qualche giorno in campagna, scopre in realtà che la sua vita è solo apparenza.

Da una vita di eccessi e apparenze, a una vita semplice

Qui, infatti, conosce Renzo, il fattore che vive e lavora nella vecchia masseria.

Guia inizia così ad apprezzare la vita cittadina, fatta di cose semplici, ma tremendamente vere, rispetto all’apparenza della sua vita precedente.

Tra di loro nasce un rapporto di amore – odio, per via di alcune divergenze caratteriali, ma la ragazza riesce a creare un rapporto amichevole anche con il figlio di Renzo, Toni, che con il passare del tempo la vede sempre di più come una mamma.

Sarà proprio lui, infatti, che confesserà a Guia, la storia clandestina di suo padre con la veterinaria del paese.

La ragazza accuserà Renzo di ipocrisia, ma poi riusciranno a trovare un compromesso.

Un susseguirsi di eventi inaspettati, tra nuovi incontri e verità taciute, farà nascere un sentimento vero tra i due ragazzi, che alla fine diventeranno inseparabili.

Alla fine i due innamorati, si trasferiranno a Parigi, per seguire la passione di Guia per la moda, ma questa volta in modo più sincero.

Sei mai stata sulla luna: il cast

Guia: Liz Solari

Renzo: Raoul Bova

Marco: Pietro Sermonti

Carola: Giulia Michelini

Toni: Simone Dell’Anna

Pino: Neri Marcorè

Mara: Sabrina Impacciatore

Dino: Dino Abbrescia

Oderzo: Nino Frassica

Don Paolo: Rolando Ravello

Curiosità

Il film è stato candidato al David di Donatello, per la migliore canzone originale, di Francesco De Gregori.

Per lo stesso titolo, ha vinto il Nastro d’argento.

Il film è stato distribuito da 01 Distribution.

