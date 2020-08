“L’uomo è infedele per natura, le donne gli danno un voto per le prestazioni”: la teoria di Calderoli indigna il web

L’Onorevole Calderoli espone una teoria assurda sulla doppia preferenza di genere che comprende l’infedeltà maschile e che fa indignare il web.

Il PD ha presentato un decreto legge sulla doppia preferenza di genere per le prossime elezioni in Puglia. L’obbiettivo è quello di ottenere la parità di genere durante le elezioni e dunque all’interno del consiglio comunale, regionale e più avanti, si spera, anche a livello nazionale. Il dl è passato con la maggioranza dei voti e dunque verrà presto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, diventando di fatto legge.

Tuttavia non sono mancate le obiezioni in Aula, in particolar modo lato Lega. La più insolita e anche assurda è quella presentata dall’Onorevole Calderoli. L’esponente del Carroccio ha spiegato il motivo per cui a suo avviso la doppia preferenza non avrebbe senso. Ecco la sua teoria: “La doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile perché normalmente il maschio è maggiormente infedele del sesso femminile per cui accanto a una candidatura maschile”. Larussa, Presidente di giornata, cerca di bloccarlo prima facendo notare che si stava dilungando, poi commentando “Ci stiamo avventurando…”.

Ciò nonostante Calderoli ha voluto completare la sua teoria: “il maschio solitamente si accoppia con quattro cinque rappresentanti del gentil sesso, cosa che la donna solitamente non fa. Il risultato è che il maschio si porta il voto di quattro cinque signore, e le signore si ripartiscono e non vengono elette”.

La teoria di Calderoli infiamma il web

La teoria dell’onorevole leghista ha ovviamente generato delle critiche all’interno dell’Aula, con la senatrice Valente, autrice del dl, che ha chiesto al presidente di stigmatizzare l’intervento del collega. Ma le critiche maggiori in realtà sono giunte dall’esterno del Senato. Quando la teoria di Calderoli è stata condivisa sul web, infatti, gli utenti si sono indignati a tal punto da fare diventare l’intervento un trend topic. Vediamone alcuni:

#Calderoli: «il maschio è infedele, si accoppia con varie donne per cui prende più voti» Ragazzi, questi sono senatori della Repubblica! È, non a caso, indovinate chi è l’unico che applaude? La cultura della #Lega pic.twitter.com/TWTUe6kG3i — La prima manina (@LaPrimaManina) August 6, 2020

Secondo #Calderoli, la doppia preferenza di genere danneggia le donne perché il maschio è più infedele e si porta a casa il voto delle amanti, mentre la donna no. Si può abolire la parità tra leghisti e resto dell’umanità? No, perché io non mi sento uguale a loro. — la manina (@La_manina__) August 6, 2020

