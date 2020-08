Quello che c’è da sapere su Assassinio sull’Eiger: trama, cast e curiosità

Questo pomeriggio, su Rete 4, alle ore 16:30, andrà in onda il film “Assassinio sull’Eiger”, film del 1975 diretto da Clint Eastwood.

Nel cast troviamo attori come lo stesso Clint Eastwood – che interpreta la parte del protagonista Jonathan Hemlock, ndr – affiancato da George Kennedy, Vonetta McGee, Jack Cassidy e Heidi Bruhl.

Jonathan Hemlock è un ex alpinista che ha smesso da tempo i panni dell’assassino. Tuttavia, un suo ex collega lo informa che il loro ex capo, “Drago”, vuole ingaggiarlo per una nuova operazione. Hemlock è riluttante, ma viene “convinto” a svolgere di nuovo il ruolo di sicario perchè altrimenti Drago rivelerebbe al fisco la sua collezione d’arte, ottenuta tramite l’illegalità.

Clint Eastwood girò le scene di arrampicata senza controfigure

Una volta giunto a Zurigo, Hemlock non ha alcun problema ad eliminare uno degli agenti nemici, mentre il secondo obiettivo, un alpinista pronto a scalare la montagna svizzera Eiger, si rivela più complesso del previsto: l’unico dettaglio in possesso del sicario è che l’agente segreto è claudicante.

Assassinio sull’Eiger è il quinto film diretto da Clint Eastwood in carriera. Il celebre attore e regista decise di girare il film perchè interessato alle scene di arrampicata, che realizzò da solo senza l’ausilio di controfigure.

Le riprese furono effettuate realmente sul monte Eiger. La pellicola è tratta dal romanzo “Il castigo dell’Eiger”.

