Classifica dell’informazione online in Italia: il gruppo Web365 in grande crescita, subito dietro i colossi

La rivista PrimaOnline, specializzata in comunicazione, pubblica i risultati dell’analisi dei dati Comsore di Giugno 2020: exploit per il newtork Web365, che continua a crescere nella classifica dell’informazione

E’ online il nuovo report di Comsore, società di ricerca che monitora costantemente i flussi di dati online e il comportamento della rete. A pubblicarlo è la rivista specializzata in comunicazione PrimaOnline, che in un articolo analizza e presenta i risultati del report di giugno 2020, tenendo conto sia delle testate giornalistiche online che dei siti specializzati.

Web365 nella top ten dei leader dell’informazione in Italia

Fra i dati delle testate analizzate, il gruppo di informazione web365 si riconferma, anche quest’anno, uno dei leader dell’informazione online. Il network, infatti, si è posizionato nella top ten, con un balzo in avanti del 5% rispetto a maggio: dato particolarmente significativo se analizzato alla luce di un generale e soprattutto inevitabile calo del traffico online al termine del lockdown e con la ripresa della normalità. Un exploit che riconferma, in sostanza, il gradimento della rete verso l’offerta informativa del Network, che passa da 17.224.000 visitatori unici a 18.136.000

Il gruppo, di cui fa parte NewNotizie, si posiziona ottavo in classifica, accanto a colossi della rete come Giallozafferano della Mondadori e precedendo Messaggero.it e Libero.

Nel network si annoverano altri siti (amoreaquattrozampe.it; AsRomalive.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatonews.it; Calciomercatoweb.it; Checucino.it; Chedonna.it; Chenews.it; Direttagoal.it; inews.it; Interlive.it; Juvelive.it; Lalucedimaria.it; Leggilo.org; Livescore24.it; Meteoweek.com; Milanlive.it; Napolicalciolive.it; Newsnotizie.it; Ricettasprint.it; Serieanews.com; Seriebnews.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Universomamma.it; Viagginews.com; Yeslife.it e Youmovies.it) che, alla fine del lockdown, hanno mantenuto un flusso di utenti altissimo.

Un dato estremamente rilevante, che premia il Network in un momento in cui il settore ha subito flessioni non indifferenti: solo un quinto degli operatori dell’ambito comunicativo, infatti, ha evidenziato segnali di crescita (22 sui primi 100), in calo i restanti 77.

I dati Comsore riportati da PrimaOnline

Le prime cinque posizioni sono rimaste stabilizzate rispetto a maggio 2020: in testa alla classifica di posiziona Ciaopeople, l’editore di Fanpage e Cookist; segue Citynews (un gruppo composto 50 giornali locali e dalla testata nazionale Today.it). Si posiziona sul podio anche Evolution Adv, un network composto da circa trenta siti che trattano vari argomenti tra spettacolo, economia, cucina, e sport.

Dalla classifica sono esclusi, su richiesta degli editori, Corriere.it, terzo nella classifica riservata alle sole testate e i giornali online del gruppo Gedi (Repubblica.it, HuffingtonPost.it, LaStampa.it).

