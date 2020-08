Chi è Samanta Togni, protagonista di Ballando con le stelle e futura conduttrice de I Fatti Vostri: curiosità e biografia

Ospite della puntata odierna di Io e Te, Samanta Togni è un personaggio molto noto a chi segue la televisione italiana per aver partecipato come insegnante a pressoché tutte le edizioni di Ballando con le stelle.

Fino alla svolta di quest’anno: Samanta Togni da settembre sarà co conduttrice de I Fatti Vostri.

Ma andiamo con ordine.

Samanta Togni ha la danza nel sangue.

Nata a Terni il 21 aprile del 1981, è figlia d’arte: i genitori, Sandro Togni e Loredana Camilli, sono due ballerini.

Inizia a ballare sin da piccolissima e a soli tredici anni conquista la finale al Blackpool Dance Festival, il concorso di danza più antico del mondo.

Non ancora maggiorenne si trasferisce quindi negli Stati Uniti dove, tra tante soddisfazioni, diviene campionessa al Miami Open Under 21.

Nel 2005 è il momento di tornare in Italia.

Lo fa per partecipare alla prima edizione di Ballando con le stelle, quando si classificherà al quinto posto (col compianto Fabrizio Frizzi).

Da quel momento, parteciperà ad altre 11 edizioni del programma, vincendo l’edizione del 2016 in coppia con Iago Garcia.

In seguito alla quinta edizione del programma (quella del 2009) ha una breve relazione con l’ex calciatore Stefano Bettarini, con cui ha fatto coppia durante il programma.

Tra le altre relazioni sentimentali note, con lo scrittore e produttore Nicola Paparusso e con l’ex calciatore Christian Panucci.

Samanta ha un figlio, Edoardo.



Adesso è legata sentimentalmente col chirurgo Mario Russo, col quale è convolata a nozze il 15 Febbraio 2020.

Samanta Togni, curiosità

Samanta Togni ha partecipato a diversi altri programmi televisivi Rai.

Lo spinoff Ballando cont te, Ballando on the Road come inviata e, sempre come inviata, Unomattina Estate.

Nel 2019 è stata giurata di Miss Italia e da quest’anno, come già detto, sarà co conduttrice de I Fatti Vostri.

E’ protagonista del video di Rinascendo, canzone di Valerio Scanu

Sui social ha un discreto seguito, con 192mila follower.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!