Figlie d’arte: Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel

Conosciamo meglio la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel: età, curiosità e progetti di Deva Cassel, la figlia d’arte che ha già conquistato il mondo.

Un paio di giorni fa Deva Cassel, figlia 15enne di Monica Bellucci e dell’attore francese Vincent Cassel, è stata subissata di critiche da parte degli haters. Le male lingue del web, infatti, l’hanno accusata di aver già fatto ricorso alla chirurgia estetica. Secondo i detrattori la ragazza si sarebbe rifatta le labbra e altri dettagli del viso. Simili commenti sono stati diffusi per lungo tempo sotto le sue foto e inizialmente la giovanissima star ha lasciato correre, ma qualche giorno fa ha deciso di rispondere e dimostrare che si trattava soltanto di malignità.

Leggi anche ->Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci, posta una sua foto su Ig: lo scatto fa impazzire i fan – VIDEO

Per dimostrarlo ha pubblicato una foto di quando era una bambina che fa vedere come i tratti del suo viso non sono affatto cambiati, eccettuati – sottolinea la stessa adolescente – “i segni dell’età”. Insomma Deva ha avuto il primo assaggio di quella che è la malignità del web, specie nei confronti di chi appare come lei (dati i genitori non poteva essere diversamente) di bell’aspetto.

Leggi anche ->Monica Bellucci si confessa: “Da giovane la pulsione sessuale mi rendeva schiava”

Chi è Deva Cassel

Nata il 12 settembre del 2004 a Roma, Deva Cassel deve ancora compiere 16 anni ed è la primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Nonostante la giovanissima età, Deva ha già cominciato a lavorare con alcuni marchi dell’alta moda come indossatrice e lo scorso luglio 2019 ha posato per la prima campagna pubblicitaria di ‘Dolce&Gabbana‘, marchio a cui per anni è stata legata anche la madre. Di Monica ha preso i tratti del viso ed i colori, ma Deva mostra già un’eleganza innata che ha conquistato chiunque l’abbia vista.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!