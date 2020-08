Juventus-Lione 2-1, bianconeri fuori dalla Champions – l’ironia del web: “Finalmente qualcosa di normale nel 2020”

Dopo aver vinto il nono scudetto consecutivo, la Juventus fallisce nuovamente in Europa – vincendo contro il Lione per 2-1 nel ritorno degli ottavi di Champions League ma uscendo dalla competizione in virtù del gol in trasferta della compagine transalpina che all’andata aveva vinto per 1-0.

Non è quindi bastata l’ennesima ottima prestazione di Cristiano Ronaldo (autore di una doppietta) per la Juventus, che senza di lui avrebbe rinunciato alla possibilità di passare il turno ben prima del 96′ (quando il mediocre arbitro tedesco ha fischiato la fine dell’incontro).

E se si attende un processo nei confronti di Maurizio Sarri (che sostanzialmente al primo anno alla guida della Juve ha ottenuto il minimo indispensabile, con l’ennesimo tricolore) il web è già scatenato.

Con la classica ironia che si tributa a chi perde:

Ce so andati a Londra a prende sto scienziato. #JuveLione pic.twitter.com/N88cg1nHx2 — Ⓜ️🅰️✖️_8️⃣8️⃣3️⃣ (@Max_883) August 7, 2020

La Juventus è fuori dalla Champions League. Finalmente qualcosa di normale in questo 2020.#JuveOL #JuveLione #JuventusLione — Unfair Play (@unfair_play) August 7, 2020

